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В 2022 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 15 тысяч - Шмыгаль

В 2022 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 15 тысяч - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.

Об этом он написал в FACEBOOK.

Также он отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен.

“Экономика стала восстанавливаться, а люди – возвращаться на работу”, – написал он.

Также, по его словам, промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+1,4% по сравнению с июнем этого года).

“Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост”, – резюмировал премьер-министр.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 грн. Это на 2,0% больше по сравнению с июнем – 11 579 грн.
  • В Украине, по оценкам экспертов, зарплаты в 2021 году увеличатся примерно на 12%. При этом рост будет неравномерным.
  • Президент Владимир Зеленский настаивает на новом подходе и возрождении украинской промышленности и реформировании подготовки специалистов рабочих профессий.
  • Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен.

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По материалам Finance.UA
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