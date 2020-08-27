В 2022 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 15 тысяч - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.
Об этом он написал в FACEBOOK.
Также он отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен.
“Экономика стала восстанавливаться, а люди – возвращаться на работу”, – написал он.
Также, по его словам, промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+1,4% по сравнению с июнем этого года).
“Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост”, – резюмировал премьер-министр.
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