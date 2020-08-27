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Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)

Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)

До конца текущего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого. Об этом пишет MMR.

Такое решение обусловлено тем, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это также касается повышения безопасности на дорогах.

В частности, техосмотр планируют переименовать на “проверку транспорта на пригодность к эксплуатации” (ПТПЭ).

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Известно, что законопроект предлагает два вида технического испытания:

  • периодическая проверка транспорта;
  • придорожный осмотр.

Техосмотр будет обязательным, независимо от даты предыдущей проверки:

  • при перерегистрации автомобиля;
  • изменении типа, назначения или параметров конструкции транспорта;
  • ДТП.

Не придется проходить проверку владельцам:

  • транспортных средств с максимальной скоростью до 25 км/ч;
  • антикварных транспортных средств;
  • спортивных машин;
  • автомобилей с дипломатической неприкосновенностью;
  • тракторов и сельхозтехники с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

Что известно о придорожном осмотре:

  • в ходе начальной проверки будут проверять свидетельство о пригодности транспорта, будет проводиться визуальная оценка состояния и проверка, были ли устранены все замечания с момента последнего техосмотра;
  • углубленная проверка будет происходить в случае выявления технических несоответствий – свидетельство о пригодности аннулируется, в связи с чем владельцу авто придется ехать на СТО и повторно пройти техническое испытание. После углубленного осмотра водитель получит “иммунитет к проверкам” на три следующих месяца.

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По материалам MMR
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