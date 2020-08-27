Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)

До конца текущего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого. Об этом пишет MMR.
Такое решение обусловлено тем, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это также касается повышения безопасности на дорогах.
В частности, техосмотр планируют переименовать на “проверку транспорта на пригодность к эксплуатации” (ПТПЭ).
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Известно, что законопроект предлагает два вида технического испытания:
Техосмотр будет обязательным, независимо от даты предыдущей проверки:
Не придется проходить проверку владельцам:
Что известно о придорожном осмотре:
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