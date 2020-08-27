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Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсию

Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсию

Статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” предусмотрено, что начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Право выхода на пенсию определяется с учетом нескольких факторов, а именно: достижения установленного законодательством возраста; обретения необходимого страхового стажа и наличия обстоятельств, являющихся основанием для досрочного выхода на пенсию.

Какой стаж необходим:

  • с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года – не менее 27 лет;
  • с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года – не менее 28 лет;
  • с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – не менее 29 лет;
  • с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет;
  • с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года;
  • с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет;
  • с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет;
  • с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет;
  • начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Как проверить свой страховой стаж 🧐

При этом в 2020 году женщины имеют право выхода на пенсию в 59,5 лет, при наличии 27 лет страхового стажа, до 01.04.2021 в 59,5 лет, при наличии 28 лет страхового стажа.

Если для выхода на пенсию недостаточно страхового стажа, приобрести его можно, заключив в органах государственной фискальной службы договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (в том числе за прошлые периоды, когда лицо не подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию).

Справка Finance.ua:

  • Украинцы, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.
  • В Министерстве социальной политики объяснили возможные причины повышения пенсионного возраста для женщин.
  • Уход за ребенком до трех лет включается в страховой стаж, и за этот период производится уплата взносов из госбюджета. Уход за ребенком с инвалидностью также входит в страховой стаж.

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По материалам Finance.UA
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