Сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсию

Статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” предусмотрено, что начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Право выхода на пенсию определяется с учетом нескольких факторов, а именно: достижения установленного законодательством возраста; обретения необходимого страхового стажа и наличия обстоятельств, являющихся основанием для досрочного выхода на пенсию.
Какой стаж необходим:
При этом в 2020 году женщины имеют право выхода на пенсию в 59,5 лет, при наличии 27 лет страхового стажа, до 01.04.2021 в 59,5 лет, при наличии 28 лет страхового стажа.
Если для выхода на пенсию недостаточно страхового стажа, приобрести его можно, заключив в органах государственной фискальной службы договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования (в том числе за прошлые периоды, когда лицо не подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию).
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