Ограничение зарплат топ-менеджменту госбанков отменено

Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения правительственного постановления №392 и закона о госбюджете относительно карантинных ограничений.

Согласно решению КС, также признаны неконституционными изменения в госбюджет-2020, которыми заработные платы чиновников, судей, топ-менеджмента НБУ и банков ограничили до 47 тыс. грн на время карантина.

В частности, Суд пришел к выводу, что нельзя ограничивать размер заработных плат изменениями в государственный бюджет.

Решение 28 августа подписало Большая палата Конституционного Суда в составе 15 судей.

Эти нормы теряют силу со дня принятия Конституционным Судом данного решения.

Решение КС обязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.

Справка Finance.ua:

С 1 апреля правительство ограничило заработные платы руководителей государственных банков 10 минимальных заработных плат (47 230 грн) на время действия карантина.

Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определена предельная сумма зарплат в госсекторе в 10 минимальных заработных плат (сейчас МЗП составляет 4723 грн).