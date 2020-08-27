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Ограничение зарплат топ-менеджменту госбанков отменено

Ограничение зарплат топ-менеджменту госбанков отменено

Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения правительственного постановления №392 и закона о госбюджете относительно карантинных ограничений.

Согласно решению КС, также признаны неконституционными изменения в госбюджет-2020, которыми заработные платы чиновников, судей, топ-менеджмента НБУ и банков ограничили до 47 тыс. грн на время карантина.

В частности, Суд пришел к выводу, что нельзя ограничивать размер заработных плат изменениями в государственный бюджет.

Решение 28 августа подписало Большая палата Конституционного Суда в составе 15 судей.

Эти нормы теряют силу со дня принятия Конституционным Судом данного решения.

Решение КС обязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля правительство ограничило заработные платы руководителей государственных банков 10 минимальных заработных плат (47 230 грн) на время действия карантина.
  • Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет, которыми на период карантина определена предельная сумма зарплат в госсекторе в 10 минимальных заработных плат (сейчас МЗП составляет 4723 грн).
  • 29 мая Верховный Суд обратился в КС с представлением, в котором обжаловал отдельные положения постановления правительства №392 от 20 мая «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» и положения частей первой, третьей статьи 29 закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год», абзаца девятого пункта 2 раздела 11 «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год».
По материалам Финансовый клуб
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