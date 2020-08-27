Ограничение зарплат топ-менеджменту госбанков отменено

Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения правительственного постановления №392 и закона о госбюджете относительно карантинных ограничений.
Согласно решению КС, также признаны неконституционными изменения в госбюджет-2020, которыми заработные платы чиновников, судей, топ-менеджмента НБУ и банков ограничили до 47 тыс. грн на время карантина.
В частности, Суд пришел к выводу, что нельзя ограничивать размер заработных плат изменениями в государственный бюджет.
Решение 28 августа подписало Большая палата Конституционного Суда в составе 15 судей.
Эти нормы теряют силу со дня принятия Конституционным Судом данного решения.
Решение КС обязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.
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