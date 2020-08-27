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Депутаты предлагают установить уголовную ответственность за мошенничество с НДС

Депутаты предлагают установить уголовную ответственность за мошенничество с НДС

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается добавить в Уголовный кодекс статью за мошенничество с НДС.

Соответствующие предложения содержит законопроект №3959-1 от 25 августа 2020 года.

Документ предусматривает создание Бюро экономической безопасности и определяет его законодательную базу.

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Кроме того, проект закона предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 222-2 «Мошенничество с налогом на добавленную стоимость».

Что сочтут преступлением:

  • хищение или незаконное завладение бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения;
  • а также сама подача заявления о возврате суммы бюджетного возмещения, совершенные путем подачи заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо подложного документа (мошенничество с налогом на добавленную
    стоимость).

Наказание за нарушение:

  • штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов, или исправительные работы, или ограничение свободы на срок до 2 лет;
  • за повторное нарушение – штраф от 50 до 100 минимумов, ограничение свободы на срок до 3 или 5 лет;
  • эти же нарушения в значительных размерах, ограничение свободы от 5 до 12 лет.

Справка Finance.ua:

  • Минфин обнародовал приказ проекта, которым хотят изменить Положение о регистрации плательщиков НДС в Украине.
  • Кабинет Министров предлагает освободить от уплаты НДС некоторые операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине.
  • Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отмечал, что впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены.
По материалам Finance.UA
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