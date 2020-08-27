Названа категория населения, на которую больше всего повлияет повышение минималки

Повышение минимальной заработной платы больше всего повлияет на пенсионеров.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Depo.ua.

По ее словам, повышение минимальной зарплаты – это правильный шаг правительства, поскольку это направлено на людей с низкими доходами и борьбу с бедностью.

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“Я могу уверенно сказать, на кого точно повлияет повышение минималки. Это на пенсионеров, потому что есть в законе гарантия, что минимальная пенсия для лиц 60-65 лет, у кого стаж (женщины – 30, у мужа – 35) не может быть меньше, чем 40% минимальной зарплаты”, – сказала она и добавила, что у тех людей, у кого есть нужный стаж, но пенсия менее 2 тысяч гривен, она будет автоматически пересчитана.

Напомним, 25 августа народные депутаты одобрили в целом законопроект №3963-1, который предусматривает повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

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