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Названа категория населения, на которую больше всего повлияет повышение минималки

Названа категория населения, на которую больше всего повлияет повышение минималки

Повышение минимальной заработной платы больше всего повлияет на пенсионеров.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Depo.ua.

По ее словам, повышение минимальной зарплаты – это правильный шаг правительства, поскольку это направлено на людей с низкими доходами и борьбу с бедностью.

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“Я могу уверенно сказать, на кого точно повлияет повышение минималки. Это на пенсионеров, потому что есть в законе гарантия, что минимальная пенсия для лиц 60-65 лет, у кого стаж (женщины – 30, у мужа – 35) не может быть меньше, чем 40% минимальной зарплаты”, – сказала она и добавила, что у тех людей, у кого есть нужный стаж, но пенсия менее 2 тысяч гривен, она будет автоматически пересчитана.

Напомним, 25 августа народные депутаты одобрили в целом законопроект №3963-1, который предусматривает повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

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По материалам depo.ua
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