Данилишин назвал причины стабилизации курса гривны к доллару

В августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.

Об этом глава Совета Национального банка Богдан Данилишин написал на свои странице в Facebook.

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Чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в августе составила 460,5 млн долларов, с начала года – 1,2 млрд долларов.

По словам Данилишина, ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Украины. В августе 2020 года цены на железную руду были на треть выше, чем в аналогичный период прошлого года, цены на пшеницу – на четверть выше. Цены на сталь и кукурузу за год почти не изменились. Одновременно цены на нефть и природный газ, чистым импортером которых является Украина, за год снизились на 20-30%.

Это обуславливает благоприятные условия внешней торговли для Украины, свидетельством чего является положительное сальдо торговли товарами и услугами (+163 млн долларов в январе-июне 2020 года по сравнению с -4,8 млрд. долларов в 1 полугодии 2019 года).

“Вместе с существенным уменьшением перечислений в пользу нерезидентов доходов от инвестиций это позволило полностью компенсировать сокращение валютных поступлений от оплаты труда украинцев за границей и обеспечить положительное сальдо текущего счета в сумме 6,7 млрд. долларов (для сравнения – за январь-июнь 2019 года сальдо текущего счета было отрицательным на уровне -1,9 млрд долларов)”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

Банкиры спрогнозировали курс гривны на осень. По их мнению, гривна до конца сентября 2020 года может ослабнуть максимум до 28,2 грн/$1 ввиду сезонных факторов, в частности из-за возврата рынка к деловой активности и очередного запуска экономики.

Ранее Finance.ua писал, что в 2019 году две трети украинцев считали себя бедными Об этом сообщается на сайте Госкомстата. Ведомство обнародовало выпуск “Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году”. Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

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