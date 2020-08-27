Данилишин назвал причины стабилизации курса гривны к доллару

В августе 2020 года стабилизация валютных поступлений в Украину способствовала сглаженной работе валютного рынка. Благодаря этому Национальный банк возобновил выкуп избытка предложения иностранной валюты на межбанковском рынке.
Об этом глава Совета Национального банка Богдан Данилишин написал на свои странице в Facebook.
Смотрите также: Доллар, евро, золото и серебро: ждать ли роста в ближайшее время
Чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в августе составила 460,5 млн долларов, с начала года – 1,2 млрд долларов.
По словам Данилишина, ситуация на внешних рынках остается благоприятной для Украины. В августе 2020 года цены на железную руду были на треть выше, чем в аналогичный период прошлого года, цены на пшеницу – на четверть выше. Цены на сталь и кукурузу за год почти не изменились. Одновременно цены на нефть и природный газ, чистым импортером которых является Украина, за год снизились на 20-30%.
Это обуславливает благоприятные условия внешней торговли для Украины, свидетельством чего является положительное сальдо торговли товарами и услугами (+163 млн долларов в январе-июне 2020 года по сравнению с -4,8 млрд. долларов в 1 полугодии 2019 года).
“Вместе с существенным уменьшением перечислений в пользу нерезидентов доходов от инвестиций это позволило полностью компенсировать сокращение валютных поступлений от оплаты труда украинцев за границей и обеспечить положительное сальдо текущего счета в сумме 6,7 млрд. долларов (для сравнения – за январь-июнь 2019 года сальдо текущего счета было отрицательным на уровне -1,9 млрд долларов)”, – добавил он.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский заявил о намерении вернуть престиж рабочим профессиям7 ч. назад - 1049 10
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)3 ч. назад - 2278 9
В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)Вчера, 13:12 - 3096 9
В "Слуге народа" объяснили, почему за деньги из "коронавирусного" фонда строят дороги3 ч. назад - 680 6
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3553 4
Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит большеВчера, 20:00 - 9942
Мобильные операторы не смогут списывать средства без подтверждения абонентаВчера, 18:20 - 5947 2
Минималка 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогахВчера, 16:04 - 3553 4
Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям (инфографика)3 ч. назад - 2278 9
Банкиры спрогнозировали курс гривны на осень4 ч. назад - 2027
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником5 ч. назад - 59
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1205 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2856 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4092
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2667 3