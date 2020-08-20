Две трети украинцев считают себя бедными (инфографика)

В 2019 году две трети украинцев считали себя бедными.
Об этом сообщается на сайте Госкомстата. Ведомство обнародовало выпуск “Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году”. Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.
О чем свидетельствует исследование:
Уровень доходов украинцев в 2019 году:
Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составило 419,3 тысяч.
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