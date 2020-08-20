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Две трети украинцев считают себя бедными (инфографика)

Две трети украинцев считают себя бедными (инфографика)

В 2019 году две трети украинцев считали себя бедными.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата. Ведомство обнародовало выпуск “Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году”. Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

О чем свидетельствует исследование:

  • 65,3% украинцев считали себя бедными;
  • 33,6% – относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса;
  • средним классом считают себя 1,1% граждан;
  • украинцев, которые считают себя богатыми, не оказалось.

Уровень доходов украинцев в 2019 году:

  • для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они делали сбережения;
  • для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не хватало;
  • постоянно отказывали в самом необходимом, кроме питания, – 36,7%;
  • не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% домохозяйствам.

Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составило 419,3 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, в первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились примерно на 6%.
  • По данным исследовании Детского фонда ООН, негативное влияние пандемии COVID-19 и его последствия для семейного бюджета почувствовали 69% украинцев.
  • По результатам всеукраинского исследования, одной семье на 1 день питания требуется в среднем 294 грн, в месяц – 9235 грн.
  • По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся ситуации в Украине 39% украинских семей не имеют сбережений.

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По материалам Finance.UA
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