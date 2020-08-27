Банкиры спрогнозировали курс гривны на осень

Гривна до конца сентября 2020 года может ослабнуть максимум до 28,2 грн/$1 ввиду сезонных факторов, в частности из-за возврата рынка к деловой активности и очередного запуска экономики.

Такое мнение высказали банкиры, опрошенные агентством “Интерфакс-Украина”.

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“Исторически в конце августа и в начале сентября в Украине отмечается рост курса доллара. Это связывают с возвратом рынка к деловой активности и очередным запуском экономики. Учитывая ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, рынок ожидает роста курса доллара. Думаю, максимальные значения на межбанке, которые мы можем увидеть в этот период – 28,15-28,20 грн/$1”, – отметил директор департамента казначейских операций Аккордбанка Юрий Ефремов.

По его оценкам, к концу года курс гривны на межбанковском валютном рынке может ослабнуть до 28,20-28,30 грн/$1. “Глобальных потрясений, если ничего неординарного не произойдет, ожидать не стоит”, – добавил эксперт.

Как сообщил эксперт из ОТП Банка, главной причиной укрепления гривны на межбанке в начале августа была спокойная ситуация на рынке и, как результат, отсутствие желания нерезидентов выходить из ОВГЗ.

Эксперт добавил, что при спокойном рынке и при отсутствии форс-мажорных ситуаций гривна в сентябре не поднимется выше чем в 27,90-28,00 грн/$1.

Как сообщил директор корпоративного бизнеса Райффайзен Банка Аваль Руслан Спивак, в августе произошла естественная коррекция курса нацвалюты после июльского всплеска.

“Я еще в начале года прогнозировал плавную девальвацию начиная с середины лета с небольшой коррекцией и последующим осенним отскоком в коридоре 27,7-28,5 грн/$1 в середине осени. Думаю, психологический порог в 30 грн/$1 в этом году точно не перейдем, но многое будет зависеть от взаимодействия и степени проблемности внешних и внутренних факторов, а также предсказуемости и стабильности управленческой структуры на уровне государства”, – резюмировал он.

По оценкам председателя правления Идея Банка Михаила Власенко, в сентябре не будет повышения спроса на валюту, и курсовой коридор останется на текущем уровне.

“Деловая активность еще находится на довольно низком уровне, цены и спрос на энергоносители пока также весьма низки. Поэтому мы ожидаем курс до конца года на уровне 28,00-28,50 грн/$1”, – отметил он.

По словам начальника аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексея Блинова, восстановление импорта, который наблюдается в летние месяцы, происходит на фоне улучшения экспортной ценовой конъюнктуры, что сглаживает колебания валютного рынка.

Согласно оценкам эксперта, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 26,90 грн/$1, что фактически очень близко к показателям 2017-2018 годов.

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