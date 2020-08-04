День финансов, 11 августа: зеленый свет игорному бизнесу, желтый - рекламе банков, красный - 500 тыс. рабочих мест

Вторник, 11 августа. Одним разрешают, другим – запрещают.

Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Законом предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом. Вот тут больше про реестры и не только. Также законопроектом устанавливаются требования к игрокам и их идентификации. Но и это еще не все, вводится принцип “ответственной игры”.

«Кэшбэк» для борьбы с «нефискальными» чеками. В ГНС напомнили, что с 1 октября 2020 года заработает возможность получить компенсацию в 100% стоимости приобретенного товара, если тот был реализован с нарушением требований законодательства. Как сообщают в налоговой, «кэшбэк» нужен для борьбы с «нефискальными» чеками (когда потребителям предоставляют чеки, которые не являются фискальными, однако на вид похожи на фискальные чеки).

Честная реклама банков уже с сентября. Все время ищете в рекламе банков подвохи? Можете быть более спокойными уже с сентября.

С началом осени начнут действовать новые требования к рекламе банковских услуг. Банки будут обязаны на своих сайтах указывать достоверную информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках. Эта информация не должна вводить клиентов в заблуждение. Сайты будут ежедневно мониториться регулятором.

500 тыс. новых рабочих мест. Увы и ах. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабмин не смог выполнить обещание создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года. Но, по его словам, обязанности создать это количество рабочих мест никто с государства, власти, с правительства не снимает.

Налоговая нагрузка для IT. Еще один подход. В Верховную Раду внесли законопроект, которым депутаты предлагают установить налоговую нагрузку на зарплаты наемных IT-специалистов на уровне 10%, и к доходам субъекта индустрии применять ставку налога на прибыль с коэффициентом 0,5, составляющую 9%. Как отмечается, таким образом в Украине хотят стимулировать IT-отрасль.

Между прочим, как свидетельствует аналитика портала DOU.UA, сейчас рынок IT все еще в стадии глубокого кризиса. В июле на одну вакансию с опытом до года приходились в среднем рекордные 40 откликов.

Почему экономика Украины отстала от Польши. Как отмечает заместитель министра экономики Тарас Качка, экономика Польши наращивает отрыв от украинской благодаря многомиллиардной помощи стран Евросоюза, которой лишена Украина.

Кстати, в консенсус-прогнозе Минэкономики говорится, что Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 6,0%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ сократится на 4,9%.

easyJet заходит в Украину. Один из крупнейших лоукостов Европы easyJet может начать полеты в Украину уже в летнем сезоне навигации 2020 года. Авиакомпания запросила и получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года. Лоукост сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов.

🧐 И напоследок, припоминаете, мы писали о том, как сэкономить на оплате штрафа ПДД? Понимаем, что иногда лучше один раз увидеть. Поэтому подготовили отдельное видео на эту тему.