Падение экономики Украины будет более глубоким, чем мировой - консенсус-прогноз

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Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 6,0%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ сократится на 4,9%. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что падение составит 4,2%.
Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Влияние COVID-19 на экономику и общество – постпандемическое развитие” за июль 2020 года.
Главные консенсус-месседжи таковы:
Как отмечается в прогнозе, характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиленных в условиях “адаптивного карантина”, в результате чего восстановление будет медленным.
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Кроме того, в 2020 году несколько сдержаннее будут инфляционные процессы – 5,8% против 7% в предыдущем опросе (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).
Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наиболее существенным будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.
Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной до конца 2020 года. Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Уровень безработицы по году будет – 9,6% (по сравнению с 9,4% в предыдущем опросе).
Однако уже в 2021 году будет экономический рост на уровне 3,2%, который не компенсирует падение в 2020 году. Инфляция ускорится до 6,0% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику. Наибольший рост будет наблюдаться опять-таки в инвестициях – 8,5%. Безработица будет постепенно снижаться до 9,2%, но не выйдет на допандемический уровень.
По мнению экспертов, в 2022-2024 годах темпы экономического роста Украины будут ускоряться.
Таблица: Минэкономики
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