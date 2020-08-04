В сентябре начнут действовать новые требования к рекламе банковских услуг

Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Что изменится: главная перемена, которая должна произойти на сайтах и в рекламе банков, – должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

О какой рекламе идет речь. Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах. Обращаем также внимание, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

Подробнее об изменениях:

все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате;

прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие;

клиент, зайдя на сайт любого банка, должен иметь возможность скачать файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и прочее. Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит;

реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге;

также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита – реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок, для депозита – годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Наказание. С 1 сентября 2020 года будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Справка Finance.ua:

Национальный банк принял требования к раскрытию информации в конце предыдущего года, после того как получил полномочия на защиту прав потребителей.