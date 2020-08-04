В сентябре начнут действовать новые требования к рекламе банковских услуг

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Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Что изменится: главная перемена, которая должна произойти на сайтах и в рекламе банков, – должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.
Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.
О какой рекламе идет речь. Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах. Обращаем также внимание, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.
Подробнее об изменениях:
Наказание. С 1 сентября 2020 года будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.
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