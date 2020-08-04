Бешеная конкуренция среди начинающих: аналитика украинского IT-рынка в июле

В первом полугодии 2020 года больше специалистов, чем обычно, почувствовали уменьшение дохода, а рынок ИТ-событий все еще в стадии глубокого кризиса.

Об этом свидетельствует кризисная аналитика портала DOU.UA.

Вакансии. В июле рынок вакансий в IT-отрасли продолжил активный рост и вышел на докризисный уровень, компании активно возобновляют наем. Возросло количество компаний, ищущих специалистов, к поиску сотрудников вернулись 5 крупнейших украинских ИТ-компаний. За месяц было опубликовано 5011 вакансий (+18% по сравнению с июнем).

Аналитики говорят, что после резкого падения рынка понадобилось три месяца на восстановление докризисных темпов.

Наиболее негативная динамика в категориях HR (-36%), Java (25%), .NET (-25%), Data Science (-24%), Embedded (-23%), iOS/macOS (-23%), Sysadmin (-22%), Support (-21%).

Что касается положительной динамики, то лучшие темпы у Unity (+61%), Golang (+46%), Design (+22%), React Native (+21%).

ИТ-компании активно ищут аналитиков – в категории Analyst в июле опубликовано рекордное количество предложений за все время – 224. К тому же рекорды бьют Golang, Node.js, Security, Unity, Design.

Конкуренция. Уменьшение количества вакансий для начинающих повлекло за собой увеличение количества откликов. В июле на одну вакансию с опытом до года приходились в среднем рекордные 40 откликов. Самая высокая конкуренция среди технических направлений – в Front-end (16,6 откликов на одну вакансию), Java (13), Android (9,6). Самая низкая среди Ruby, Embedded, Unity, React Native – менее 5 откликов на одну вакансию.



Инфографика: dou.ua

Зарплаты. В первом полугодии 2020 года больше респондентов указали, что их зарплата уменьшилась, если сравнивать с зимним и летним опросами в 2019 году. 6,8% ощутили снижение зарплаты в первые полгода 2020-го против 2,1% и 1,2% в 2019-м.

Интересно, что среди разработчиков худшая динамика у Senior SE: 8% указали, что зарплата снизилась, когда в 2019-м таких было менее 2%. Для сравнения, у Junior SE зарплата уменьшилась в 4% респондентов. Самый высокий процент среди тех, у кого уменьшилась зарплата, у HR и Designer – почти 10%.

Справка Finance.ua:

IT-сферы остаются самыми популярными среди фрилансеров. Больше всего опрошенных специалистов заняты в категории “Программирование” – 36%.

Самый высокий процент айтишников, недовольных своей зарплатой, среди SysAdmin, Support, Junior QA, Junior SE, Designer, Marketing.