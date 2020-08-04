Бешеная конкуренция среди начинающих: аналитика украинского IT-рынка в июле

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В первом полугодии 2020 года больше специалистов, чем обычно, почувствовали уменьшение дохода, а рынок ИТ-событий все еще в стадии глубокого кризиса.
Об этом свидетельствует кризисная аналитика портала DOU.UA.
Вакансии. В июле рынок вакансий в IT-отрасли продолжил активный рост и вышел на докризисный уровень, компании активно возобновляют наем. Возросло количество компаний, ищущих специалистов, к поиску сотрудников вернулись 5 крупнейших украинских ИТ-компаний. За месяц было опубликовано 5011 вакансий (+18% по сравнению с июнем).
Аналитики говорят, что после резкого падения рынка понадобилось три месяца на восстановление докризисных темпов.
Наиболее негативная динамика в категориях HR (-36%), Java (25%), .NET (-25%), Data Science (-24%), Embedded (-23%), iOS/macOS (-23%), Sysadmin (-22%), Support (-21%).
Что касается положительной динамики, то лучшие темпы у Unity (+61%), Golang (+46%), Design (+22%), React Native (+21%).
ИТ-компании активно ищут аналитиков – в категории Analyst в июле опубликовано рекордное количество предложений за все время – 224. К тому же рекорды бьют Golang, Node.js, Security, Unity, Design.
Конкуренция. Уменьшение количества вакансий для начинающих повлекло за собой увеличение количества откликов. В июле на одну вакансию с опытом до года приходились в среднем рекордные 40 откликов. Самая высокая конкуренция среди технических направлений – в Front-end (16,6 откликов на одну вакансию), Java (13), Android (9,6). Самая низкая среди Ruby, Embedded, Unity, React Native – менее 5 откликов на одну вакансию.
Инфографика: dou.ua
Зарплаты. В первом полугодии 2020 года больше респондентов указали, что их зарплата уменьшилась, если сравнивать с зимним и летним опросами в 2019 году. 6,8% ощутили снижение зарплаты в первые полгода 2020-го против 2,1% и 1,2% в 2019-м.
Интересно, что среди разработчиков худшая динамика у Senior SE: 8% указали, что зарплата снизилась, когда в 2019-м таких было менее 2%. Для сравнения, у Junior SE зарплата уменьшилась в 4% респондентов. Самый высокий процент среди тех, у кого уменьшилась зарплата, у HR и Designer – почти 10%.
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