Альтернативный законопроект о "стимулировании IT": что предлагают в Правительстве

10 августа в Верховную Раду был внесен альтернативный законопроект о “стимулировании IT-отрасли”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. Речь идет о законопроекте №3933-1, соавтором которого является Данил Гетманцев.

Цель законопроекта – достижение Украиной в ближайшие годы европейского и мирового лидерства в индустрии информационных технологий.

Законопроект направлен на повышение уровня конкурентоспособности и привлекательности для иностранных и отечественных заказчиков индустрии информационных технологий Украины путем установления для ИТ-компаний на период с 01.01.2021 по 31.12.2030 года особенностей налогообложения.

Что именно предлагают:

установить налоговую нагрузку на зарплаты наемных работников на уровне 10% (5% налога на доходы физических лиц (вместо 18%) + 5% единого социального взноса (вместо 22%) + освобождение от уплаты военного сбора);

к доходам субъекта индустрии применяется ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, составляющая 9%.

Условием применения пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ является минимальный размер налога/сбора с заработной платы – не может быть меньше налога/сбора по стандартной ставке с пятикратного размера минимальной заработной платы:

НДФЛ – 4 723 грн * 5 * 18% = 4 250,7 грн;

– 4 723 грн * 5 * 18% = 4 250,7 грн; ЕСВ – 4 723 грн * 5 * 22% = 5 195,3 грн.

Справка Finance.ua:

Нардепы предлагают изменить налоговую политику в отношении отрасли IT. Соответствующий законопроект №3933 зарегистрирован в ВР.

Ранее правительство предлагало ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли: ввести сбор на развитие человеческого капитала (кроме 5%-го единого сбора и ЕСВ ); ставка сбора будет постепенно повышена с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.