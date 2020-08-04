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Альтернативный законопроект о "стимулировании IT": что предлагают в Правительстве

Альтернативный законопроект о "стимулировании IT": что предлагают в Правительстве

10 августа в Верховную Раду был внесен альтернативный законопроект о “стимулировании IT-отрасли”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства. Речь идет о законопроекте №3933-1, соавтором которого является Данил Гетманцев.

Цель законопроекта – достижение Украиной в ближайшие годы европейского и мирового лидерства в индустрии информационных технологий.

Законопроект направлен на повышение уровня конкурентоспособности и привлекательности для иностранных и отечественных заказчиков индустрии информационных технологий Украины путем установления для ИТ-компаний на период с 01.01.2021 по 31.12.2030 года особенностей налогообложения.

Что именно предлагают:

  • установить налоговую нагрузку на зарплаты наемных работников на уровне 10% (5% налога на доходы физических лиц (вместо 18%) + 5% единого социального взноса (вместо 22%) + освобождение от уплаты военного сбора);
  • к доходам субъекта индустрии применяется ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, составляющая 9%.

Условием применения пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ является минимальный размер налога/сбора с заработной платы – не может быть меньше налога/сбора по стандартной ставке с пятикратного размера минимальной заработной платы:

  • НДФЛ – 4 723 грн * 5 * 18% = 4 250,7 грн;
  • ЕСВ – 4 723 грн * 5 * 22% = 5 195,3 грн.

Справка Finance.ua:

  • Нардепы предлагают изменить налоговую политику в отношении отрасли IT. Соответствующий законопроект №3933 зарегистрирован в ВР.
  • Ранее правительство предлагало ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли: ввести сбор на развитие человеческого капитала (кроме 5%-го единого сбора и ЕСВ); ставка сбора будет постепенно повышена с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.
  • С 21 июля иностранные IT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.
По материалам Finance.UA
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