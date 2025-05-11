Топовые агрокомпании заработали почти 20 млрд грн прибыли — Finance.ua

Топовые агрокомпании заработали почти 20 млрд грн прибыли Сегодня 14:18 — Фондовый рынок

Топовые агрокомпании заработали почти 20 млрд грн прибыли

По итогам 2024 года крупнейшие агрокомпании Украины получили 146,16 млрд грн дохода, что в 1,7 раза больше показателя 2023 года.

Такие результаты рейтинга лучших предприятий обнародовал Опентадабот.

Читайте также Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать

По данным исследования, в список вошли бизнесы, занимающиеся разведением домашней птицы, выращиванием зерновых культур и обработкой семян.

Впервые с начала полномасштабной войны все лидеры рынка вышли в прибыль.

В прошлом году крупнейшие компании отечественного агросектора получили в 1,7 раза больше дохода по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составил всего 86,5 млрд грн.

Совокупная прибыль компаний за прошлый год составила 19,92 млрд грн.

Более половины компаний в ТОП-10 принадлежит к финансово-промышленной группе «МХП». На бизнесы из группы в целом приходится 71% совокупного дохода и 67% общей прибыли лидеров отрасли.

Читайте также Как адаптируются агрокомпании во время войны — эксперт

Возглавило рейтинг ООО «Винницкая птицефабрика»: доход компании в прошлом году увеличился на 27% и составил 49,7 млрд грн. В то же время прибыль выросла еще более заметно — в 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

ЧАО «Мироновская птицефабрика», занимающее второе место рейтинга, увеличило доход на 17% до 24,97 млрд грн, а прибыль выросла в 2,3 раза — до 3,12 млрд грн.

Третье место с наибольшим приростом прибыли заняло ЧАО «Лебединский семенной завод» (группа компаний LNZ Group).

Читайте также В каких странах украинцы чаще всего регистрируют компании (инфографика)

Доход предприятия увеличился на 19% - до 18,7 млрд грн, а прибыль взлетела в 43 раза — до 143 млн грн. Это рекордный показатель среди всех компаний по списку лидеров.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.