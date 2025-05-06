В каких странах украинцы чаще всего регистрируют компании (инфографика) — Finance.ua

В каких странах украинцы чаще всего регистрируют компании (инфографика) Сегодня 17:02 — Личные финансы

В каких странах украинцы чаще всего регистрируют компании (инфографика)

По итогам кампании отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК), украинские налогоплательщики подали более 58 тысяч отчетов за период 2022—2024 годов.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Всего 17 173 контролера подали 58 220 отчетов, из которых 19 162 — за 2024 отчетный год. Абсолютное большинство — 98% - были представлены физическими лицами, только 2% - юридическими.

Инфографика: ДПС

Самые популярные страны, в которых украинцы регистрируют свои компании:

Польша — 23% всех отчетов;

Кипр, США и Великобритания — по 10%;

Эстония — 9%;

другие страны — 38%.

Общая сумма налогов, которую декларировали плательщики КИК до уплаты за три отчетных года, составляет 4,9 млрд грн, из них почти 2,9 млрд грн — только за 2024 год.

Напомним, как свидетельствует отчет «Экономические тенденции с точки зрения бизнеса (март 2025 г.)», в марте 30,7% опрошенных компаний отметили, что не имеют представления о своих планах на 2 года. В то же время, темпы восстановления из года в год значительно ускорялись после резкого спада. Производственные показатели улучшились, а планы на краткосрочную перспективу продолжили расти.

Анализ топ-1000 компаний по чистому доходу в 2024 году показывает , что сугубо женских бизнесов среди лидеров очень мало. Всего 74 компании из топ-1000 (7,4%) имеют конечных бенефициаров только женского пола (ситуация по сравнению с 2023 годом почти не изменилась — тогда этот показатель составил 7%). Для сравнения, в 634 крупнейших компаниях (63,4%) бенефициары только мужчины. Еще 108 компаний (10,8%) принадлежат смешанному типу собственности (и женщинам, и мужчинам), а у 184 (18,4%) информация о конечном бенефициарном владельце отсутствует или не определена.

Согласно исследованию , 60%+ иностранных инвесторов планируют привлекать в Украину инвестиции до 5 млн долларов США.

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