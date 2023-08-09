Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать

Аграрный рынок
4
Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать
Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать
Инвестирование в агросектор на фондовом рынке — это, прежде всего, инвестирование в компании, занимающиеся сельским хозяйством.
На конференции AgroInvestDay инвестор-практик с 15-летним опытом Виталий Федоришен озвучил несколько компаний, имеющих перспективу роста, поэтому к ним нужно присмотреться повнимательнее.
По словам эксперта, сегодня информация по той или иной компании находится в открытом доступе, поэтому с ней может ознакомиться и детально изучить каждый желающий — будь то фундаментальные показатели или операционные.
Читайте также
Так, Федоришен, в первую очередь, советует обратить внимание на украинскую компанию МХП, акции которой торгуются на Лондонской бирже. Он озвучил несколько ключевых показателей, почему компания привлекательна для инвестирования:
  • 8 место в перечне Forbes «100 крупнейших частных компаний Украины» (на 2021 год);
  • производственные мощности в 12 областях Украины;
  • экспорт в более чем 70 стран мира: зерно, растительное масло и мясо птицы;
  • экспортная выручка — 522 млн долл. за I квартал 2023 года;
  • общая выручка — 746 млн за I квартал 2023 года;
  • рыночная капитализация компании — 3,85 млрд долл. по состоянию на июль текущего года.
Еще один из привлекательных активов, по словам Федоришена, — американская компания Tyson Foods, лидер мировой индустрии мясопродуктов. Эксперт выделил следующие показатели:
  • чистая прибыль за 2022 год — 3,49 млрд долл.;
  • прошлогодняя выручка составила 53,28 млрд долл.;
  • Tyson Foods должна извлечь выгоду из экономии на масштабе и со своей прочной позиции в производстве высокорентабельных готовых продуктов в долгосрочной перспективе.
Также эксперт советует обратить внимание на транснациональную компанию Bunge, входящую в десятку крупнейших зерновых трейдеров. Дело в том, что ситуация в Украине влияет на мировые рынки, в частности зерна. Выход россии из зерновой сделки уже подталкивает цены вверх и, как отметил спикер, на этом есть возможность заработать.
Bunge работает более чем в 40 странах мира. За прошлый год компания добилась рекордных финансовых показателей. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 1,6 млрд долл., а выручка — 67,2 млрд долл.
Читайте также
Не менее привлекательна американская компания Archer-Daniels-Midland, один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции и поставщик пищевых ингредиентов.
В 2022-м доход компании составил 102 млрд долл., а чистая прибыль за январь-сентябрь текущего года — 3,34 млрд долл.
Федоришен обращает внимание, что Archer-Daniels-Midland выплачивает дивиденды уже 91 год подряд.
Закрывает эту пятерку научно-исследовательская компания Corteva Agriscience, завершившая 2022 год с ростом органических продаж на 15%. Согласно прогнозам, к 2025 году доходы компании возрастут на уровне от 19,5 млрд долл. до 20,5 млрд долл.
В текущей ситуации на рынке Виталий Федоришен советует:
  • обращать внимание на трендовые секторы;
  • следить за новостями;
  • хеджировать рыночные риски;
  • постепенно наращивать активы;
  • диверсифицировать инвестиции.
Также, обращает внимание эксперт, портфель нужно разделить на несколько частей:
  • структурные инструменты ETF (45−50%);
  • интересные акции, не учтенные в купленные фонды (10−15%);
  • до 30% резерв для хеджирования (кэш, покупка put, продажа call и т. п.);
  • до 20% на высокорисковые сделки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.