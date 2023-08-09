Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать — Finance.ua

Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать Сегодня 19:30 — Аграрный рынок

Эксперт назвал пять агрокомпаний, в которые стоит инвестировать

Инвестирование в агросектор на фондовом рынке — это, прежде всего, инвестирование в компании, занимающиеся сельским хозяйством.

На конференции AgroInvestDay инвестор-практик с 15-летним опытом Виталий Федоришен озвучил несколько компаний, имеющих перспективу роста, поэтому к ним нужно присмотреться повнимательнее.

По словам эксперта, сегодня информация по той или иной компании находится в открытом доступе, поэтому с ней может ознакомиться и детально изучить каждый желающий — будь то фундаментальные показатели или операционные.

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Так, Федоришен, в первую очередь, советует обратить внимание на украинскую компанию МХП, акции которой торгуются на Лондонской бирже. Он озвучил несколько ключевых показателей, почему компания привлекательна для инвестирования:

8 место в перечне Forbes «100 крупнейших частных компаний Украины» (на 2021 год);

производственные мощности в 12 областях Украины;

экспорт в более чем 70 стран мира: зерно, растительное масло и мясо птицы;

экспортная выручка — 522 млн долл. за I квартал 2023 года;

общая выручка — 746 млн за I квартал 2023 года;

рыночная капитализация компании — 3,85 млрд долл. по состоянию на июль текущего года.

Еще один из привлекательных активов, по словам Федоришена, — американская компания Tyson Foods, лидер мировой индустрии мясопродуктов. Эксперт выделил следующие показатели:

чистая прибыль за 2022 год — 3,49 млрд долл.;

прошлогодняя выручка составила 53,28 млрд долл.;

Tyson Foods должна извлечь выгоду из экономии на масштабе и со своей прочной позиции в производстве высокорентабельных готовых продуктов в долгосрочной перспективе.

Также эксперт советует обратить внимание на транснациональную компанию Bunge, входящую в десятку крупнейших зерновых трейдеров. Дело в том, что ситуация в Украине влияет на мировые рынки, в частности зерна. Выход россии из зерновой сделки уже подталкивает цены вверх и, как отметил спикер, на этом есть возможность заработать.

Bunge работает более чем в 40 странах мира. За прошлый год компания добилась рекордных финансовых показателей. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 1,6 млрд долл., а выручка — 67,2 млрд долл.

Не менее привлекательна американская компания Archer-Daniels-Midland, один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции и поставщик пищевых ингредиентов.

В 2022-м доход компании составил 102 млрд долл., а чистая прибыль за январь-сентябрь текущего года — 3,34 млрд долл.

Федоришен обращает внимание, что Archer-Daniels-Midland выплачивает дивиденды уже 91 год подряд.

Закрывает эту пятерку научно-исследовательская компания Corteva Agriscience, завершившая 2022 год с ростом органических продаж на 15%. Согласно прогнозам, к 2025 году доходы компании возрастут на уровне от 19,5 млрд долл. до 20,5 млрд долл.

В текущей ситуации на рынке Виталий Федоришен советует:

обращать внимание на трендовые секторы;

следить за новостями;

хеджировать рыночные риски;

постепенно наращивать активы;

диверсифицировать инвестиции.

Также, обращает внимание эксперт, портфель нужно разделить на несколько частей:

структурные инструменты ETF (45−50%);

интересные акции, не учтенные в купленные фонды (10−15%);

до 30% резерв для хеджирования (кэш, покупка put, продажа call и т. п. );

); до 20% на высокорисковые сделки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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