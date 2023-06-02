Эксперт объяснил, в чем ценность земли как инвестиционного инструмента: Invest Talk Summit — Finance.ua

Эксперт объяснил, в чем ценность земли как инвестиционного инструмента: Invest Talk Summit Сегодня 12:30 — Аграрный рынок

Эксперт объяснил, в чем ценность земли как инвестиционного инструмента: Invest Talk Summit

Земли больше становиться не будет, а только меньше, учитывая, что агроклиматические условия меняются. Кроме того, земля — это основное средство производства в аграрных компаниях. Украинское агро — это огромная часть отечественной экономики, а также она очень глубоко интегрирована в мировую продовольственную безопасность.

Об этом во время панельной дискуссии Инвестиционный потенциал украинского аграрного сектора на Invest Talk Summit (организованного сайтом Минфин при поддержке Finance.ua), заявил СЕО и основатель компании «Твой круг», основатель «Мястория» Андрей Усенко.

«Земля — это актив, который морально и физически не устаревает. Земля в Украине по качеству и плодородию — пожалуй, лучшая в Европе. Как зарабатывать на этом? Есть две основные составляющие: аренда и рост стоимости. По аренде можно ориентироваться, что это 5−7%, и арендная плата ежегодно растет. Аграрии — это о долгосрочных стратегиях и планах. Что касается роста стоимости самой земли, то здесь есть два главных фактора. Первый — экономический, то есть зависимость роста стоимости от добавленной стоимости, создаваемой на этом гектаре. Второй — спрос, конкуренция за право приобрести эту землю, потому что мы в начале рынка и такой цены уже не будет», — отметил он.

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Усенко уточнил, что одними из важных движущих сил для роста цены на землю станет завершение войны и этап, когда на рынок выйдут юридические лица и смогут консолидировать 10 тыс. га на одну компанию.

Следующий шаг, по мнению эксперта, — это вступление в Европейский Союз и доступ к этому рынку иностранцев.

«Сегодня для частных инвесторов именно то время, когда нужно заходить, потому что с 2024 года все станет веселее», — резюмировал Андрей Усенко.

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