На рынке земли будет доминировать право аренды: Invest Talk Summit — Finance.ua

На рынке земли будет доминировать право аренды: Invest Talk Summit Сегодня 20:00 — Аграрный рынок

На рынке земли будет доминировать право аренды: Invest Talk Summit

На украинском рынке земли будет доминировать право аренды на землю, а не сам титул на землю. Покупать землю, кроме портфельного инвестора, который имеет желание принести свои 5−10 тыс. долл., чтобы получить более-менее стабильный ежегодный доход, никто не хочет.

Об этом во время панельной дискуссии Инвестиционный потенциал украинского аграрного сектора во время Invest Talk Summit , организованного сайтом Минфин при поддержке Finance.ua, заявил генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

«Если говорить о крупных операционных агрохолдингах, то на следующие 10 лет право аренды будет оставаться доминирующим. Крупные инвесторы не смогут собрать, скажем, 50 тыс. га земли, учитывая, что сейчас можно покупать по 100 га в одни руки. Мы ждем второй этап аграрной реформы, когда юридическому лицу можно будет иметь 10 тыс. гектаров. Но самые большие наши холдинги — это сотни тысяч гектаров, средние — десятки тысяч гектаров», — отметил он.

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СЕО и основатель компании «Твоє коло» Андрей Усенко добавил, что рынок земли открылся, и на него вышли 28 млн гектаров земли, но в реалии их выходит 1−2% в год.

«Для того чтобы это был серьезный рынок, должно пройти до пяти лет, чтобы активнее все начало расти и пошли купли-продажи. И чем больше сейчас создается спрос, чем больше желающих купить, тем меньше желающих продать. Ибо для крестьянина, владельца земли — это самое ценное, что существует у него в жизни. Основные продавцы в первые годы рынка земли — это те, кому нужно сейчас. Те, кто может ждать, будут ждать», — объяснил он.

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