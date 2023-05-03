Рада приняла законопроект об упрощении оформления права на землю — Finance.ua

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Рада приняла законопроект об упрощении оформления права на землю

Недвижимость
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Рада приняла законопроект об упрощении оформления права на землю
Рада приняла законопроект об упрощении оформления права на землю
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 7532, который предусматривает упрощение нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки.
Об этом говорится в сообщении парламента.
Так, согласно пояснительной записке, законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования совершения нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки» предусматривается:
  • Установление правила, по которому проверка соответствия приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения не осуществляется при покупке земельных участков для ведения садоводства площадью, не превышающей 0,25 га, и для ведения личного селянского хозяйства площадью до 2 га.
  • Установление, что площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве общей совместной собственности супругам, учитывается в общей площади земельных участков только того из супругов (бывшего супруга), за кем зарегистрировано право собственности.
  • Предоставление возможности передачи преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения только на определенный срок, а не бессрочно, как имеет место сейчас.
  • Расширить перечень лиц, которым запрещено приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения, включив в него участников (акционеров, членов) или конечных бенефициарных владельцев юридических лиц, к которым применены санкции.
  • Установление, что в случае государственной регистрации приобретения права собственности на земельный участок за субъектом преимущественного права или прекращения права аренды земли одновременно проводится госрегистрация в Государственном реестре прав, без подачи соответствующего заявления заявителем.
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  • Распространение нормы о возможности выкупа земельных участков государственной, коммунальной собственности лицами, которые в течение 3 лет выращивают на них сады и ягодники, на случаи, когда соответствующие насаждения будут высажены до 2035 года.
  • Система оформления права на земельные участки сельскохозяйственного назначения должна применяться в период действия военного положения только тогда, когда Государственный земельный кадастр не функционирует в течение 30 рабочих дней.
  • Обязать землепользователей, чьи права зарегистрированы районными военными администрациями в соответствующих Книгах регистрации, инициировать внесение сведений о таких правах в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
  • Восстановить проведение земельных торгов по передаче в пользование земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной, коммунальной собственности.
  • Урегулировать вопрос внесения в Государственный земельный кадастр сведений о качественных характеристиках угодий, мероприятиях по охране земель и почв, ограничениях в использовании земель на основании документации по землеустройству в сфере охраны земель.
По материалам:
AgroPortal.ua
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