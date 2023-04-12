Назван регион с самым активным рынком земли — Finance.ua

Назван регион с самым активным рынком земли Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Назван регион с самым активным рынком земли

Рынок земель сельхозназначения продолжает функционировать, несмотря на полномасштабное вторжение, и ярко выраженных изменений и тенденций нет.

Об этом рассказал министр агрополитики и продовольствия Николай Сольский в интервью «Главкому»

«Кто-то пытается поставить на паузу, кто-то нет. Люди по-прежнему продают землю в селах, когда случается какая-нибудь беда или, наоборот, большое счастье. Просто так не продают», — сказал Сольский.

Он объяснил, что по понятным причинам увеличилось предложение земли на востоке Украины. Но такие земли охотно покупают.

«Запрос на эти земли есть, аграрии их покупают, министерство на своем сайте ведет постоянный мониторинг соглашений», — прокомментировал министр.

Что касается фактора риска и его влияния на цену, то, по мнению Сольского, в спокойных регионах это не играет роли, а вот в восточных — да.

«Цена уменьшилась, если говорить в привязке к доллару, хотя в гривневом эквиваленте осталась на таком же уровне, как до войны», — отметил министр.

Сольский также добавил, что на оккупированных территориях засевают достаточно большой процент земель.

«Многие наши фермеры там продолжают заниматься обработкой», — подытожил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

agronews По материалам:

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