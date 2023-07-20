Земля как инвестиция: как принять участие в торгах и сколько нужно за это заплатить — Finance.ua

Земля как инвестиция: как принять участие в торгах и сколько нужно за это заплатить Сегодня 20:02 — Личные финансы

Земля как инвестиция: как принять участие в торгах и сколько нужно за это заплатить

Рынок земли в Украине быстро развивается. Земельные торги интересуют многих, потому что все понимают, что это надежная инвестиция.

Украинцы стали активно инвестировать в землю сельскохозяйственного назначения. Их стоимость постоянно растет, а стабильность актива делает его очень привлекательным для инвестиций.

Как сообщает Украинская универсальная биржа, для того чтобы принять участие в аукционе, нужно внести два обязательных взноса: регистрационный и гарантийный. Без них участника просто не допустят к аукциону. Документы об уплате этих взносов нужно загрузить в систему Прозорро.Продажи.

Регистрационный взнос составляет 0,1 минимальной заработной платы, сейчас это 670 гривен.

С гарантийным взносом сложнее — нужно заплатить 30% от стартовой цены продажи или годовой арендной платы.

Менеджеры подачи заявок отмечают: откладывать уплату взносов на последний день или даже часы не стоит, ведь взносы считаются уплаченными только в тот момент, когда они зачислены на счета оператора электронной площадки. Кроме того, все данные, внесенные в систему, будут доступны в течение трех лет.

Если на торги зарегистрировалось менее двух участников, а закрытое ценовое предложение не содержит шага аукциона, то торги считаются несостоявшимися, а с участников взыщут штраф.

Кстати, 1 июля 2023 года украинскому рынку земли исполнилось 2 года. Об успехах первого этапа земельной реформы, будущих перспективах рынка земли и агроотрасли, о возможностях для частного инвестора поговорим на конференции — AgroInvestDay, которая состоится 27 июля в Киеве. Это событие будет полезным для предпринимателей, IT, военных, госслужащих и всех желающих выгодно инвестировать в украинскую землю и украинского агропроизводителя. Для наших читателей действует скидка 10% на билет по промокоду FinanceAgro.

Телеканал 24 По материалам:

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