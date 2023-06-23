Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика) — Finance.ua

Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика) Сегодня 21:01 — Аграрный рынок

Рынок купли-продажи земель с/х назначения демонстрирует устойчивость, интерес со стороны участников рынка и перспективы развития. Темпы и объемы заключения сделок купли-продажи в военное время (после остановки в феврале и возобновления в мае 2022 года работы Государственного земельного кадастра) постепенно догоняют довоенные показатели.

Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном благодаря поддержке американского народа, предоставленной через Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО), выполняемой компанией Chemonics International. Мнение авторов не обязательно является официальной точкой зрения USAID или Правительства США.

Всего с начала открытия рынка уже заключено более 145 тыс. сделок купли-продажи земельных участков с/х назначения совокупной площадью около 325 тыс. га. Таким образом, в обращении находится примерно 1% сельскохозяйственных земель на подконтрольных Украине территориях, что в целом соответствует показателям развитых экономик.

Это означает, что рынок сельхозземель в Украине, несмотря на военное положение, остается ликвидным и привлекательным для инвесторов. В разрезе регионов показатель ликвидности, то есть процент земли в обращении, хорошо демонстрирует спрос на сельхозземли на местах. В настоящее время насчитывается 7 регионов, в которых доля сельхозземель в обращении превышает один процент.

В основном эти регионы расположены в центре Украины. Абсолютным же лидером является Харьковская область, в которой в обращении с момента запуска рынка с/х земель находится 1,59% всех сельхозземель в области. Наименьшая доля земель в обращении наблюдается на востоке Украины, испытывающем влияние боевых действий еще с 2014 года, а также на западе Украины, в которых рынок сельхозземель осложнен сравнительно малым размером земельных участков.

Регионы

В разрезе регионов самой дорогой в 2023 году была земля в Киевской и Львовской областях, что уже традиционно наблюдается вокруг привлекательных мегаполисов[], где на ценообразование существенно влияет перспектива перевода угодий в несельскохозяйственные земли.

Среди товарных земель дороже всего земли Тернопольской и Ивано-Франковской областей, самая дешевая товарная земля в Волынской области.

Справка Finance.ua:

Военное положение в Украине повлияло и на регулирование земельных отношений. В начале полномасштабной войны был закрыт доступ к реестрам, кадастру, бесплатную передачу земельных участков в собственность запретили. Однако уже в мае 2022 года возобновил свою работу Госреестр прав на недвижимое имущество, а в июне — Государственный земельный кадастр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.