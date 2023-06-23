Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика)

Аграрный рынок
18
Рынок купли-продажи земель с/х назначения демонстрирует устойчивость, интерес со стороны участников рынка и перспективы развития. Темпы и объемы заключения сделок купли-продажи в военное время (после остановки в феврале и возобновления в мае 2022 года работы Государственного земельного кадастра) постепенно догоняют довоенные показатели.
Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном благодаря поддержке американского народа, предоставленной через Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО), выполняемой компанией Chemonics International. Мнение авторов не обязательно является официальной точкой зрения USAID или Правительства США.
Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика)
Всего с начала открытия рынка уже заключено более 145 тыс. сделок купли-продажи земельных участков с/х назначения совокупной площадью около 325 тыс. га. Таким образом, в обращении находится примерно 1% сельскохозяйственных земель на подконтрольных Украине территориях, что в целом соответствует показателям развитых экономик.
Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика)
Это означает, что рынок сельхозземель в Украине, несмотря на военное положение, остается ликвидным и привлекательным для инвесторов. В разрезе регионов показатель ликвидности, то есть процент земли в обращении, хорошо демонстрирует спрос на сельхозземли на местах. В настоящее время насчитывается 7 регионов, в которых доля сельхозземель в обращении превышает один процент.

Как участнику боевых действий получить землю

В основном эти регионы расположены в центре Украины. Абсолютным же лидером является Харьковская область, в которой в обращении с момента запуска рынка с/х земель находится 1,59% всех сельхозземель в области. Наименьшая доля земель в обращении наблюдается на востоке Украины, испытывающем влияние боевых действий еще с 2014 года, а также на западе Украины, в которых рынок сельхозземель осложнен сравнительно малым размером земельных участков.

Регионы

В разрезе регионов самой дорогой в 2023 году была земля в Киевской и Львовской областях, что уже традиционно наблюдается вокруг привлекательных мегаполисов[], где на ценообразование существенно влияет перспектива перевода угодий в несельскохозяйственные земли.
Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика)
Среди товарных земель дороже всего земли Тернопольской и Ивано-Франковской областей, самая дешевая товарная земля в Волынской области.
Рынок земли в Украине: цена по регионам (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Военное положение в Украине повлияло и на регулирование земельных отношений. В начале полномасштабной войны был закрыт доступ к реестрам, кадастру, бесплатную передачу земельных участков в собственность запретили. Однако уже в мае 2022 года возобновил свою работу Госреестр прав на недвижимое имущество, а в июне — Государственный земельный кадастр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.