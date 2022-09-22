Как адаптируются агрокомпании во время войны — эксперт Сегодня 21:32 — Аграрный рынок

Как адаптируются агрокомпании во время войны — эксперт

4,27 млн тонн агропродукции. По информации Министерства инфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортированотонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 185 судов с продовольствием в страны Азии, Европы и Африки.

А недавно, 21 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 8 судов со 170,3 тыс. тонн агропродукции в направлении стран Азии и Европы.

Об адаптации и специфике работы агрокомпаний во время войны на примере агрохолдинга «Астарта» рассказал коммерческий директор агропромхолдинга «Астарта» Вячеслав Чук на состоявшейся 20 сентября в Киеве конференции Global Outlook: Wartime Economic Forecasts.

«Мы были одними из первых, кто запустился после начала войны. Производили корма для животных, которых нужно кормить, идет война или нет. Что касается экспорта, используя преимущество своей публичности, смогли адаптироваться и найти партнеров в Европе, которые позволили нам привлекать вагонный парк в Европе и искать партнеров для реализации продукции. Это больше касается агропродукции. В Польше достаточно быстро нашли партнеров для реализации продукции и адаптировались. Это не такие существенные объемы, которые были раньше, но возможность выгружать зерновые и работать, не останавливать наше производство, а оставлять его в тех объемах, которые были», — рассказывает Чук.

Зерновые коридоры

В настоящее время открылись возможности экспорта через морские порты благодаря зерновому морскому коридору. Мы получили квоты в разных портах, чтобы производить отгрузку через западные границы. Это дало больше возможностей экспорта этой продукции.

Также хорошо развилось направление дунайских портов — Измаил, Рени. До войны там грузилось максимум 20-30 тыс. тонн в месяц, сейчас — полтора миллиона тонн.

Количество продукции, выезжающей за границу

По словам эксперта, в отношении сахара раньше это был сугубо внутренний продукт, его продавали в Украине. Сегодня в Европе есть определенный дефицит сахара (около 8 млн тонн. — Ред.). Ощущается оживленный спрос соседних восточноевропейских стран на наше производство. Он также может стать экспортным продуктом в этом сезоне на 20%, это также будет зависеть от логистики и от квот.

«Что касается зерновых, 80% — это экспорт. Относительно соевой продукции, когда мы запустились с первых дней войны, это был внутренний рынок (50-60 процентов). Сейчас в целом 80% — это экспорт, а 10-20% — это внутренний рынок», — отмечает Чук.

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