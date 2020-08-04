РРО: как будет работать механизм «Кэшбэк»

Среди ряда законодательных новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) предусматривается введение механизма «Кэшбэк».

Об этом сообщили в Головном управлении ГНС во Львовской области.

Что это такое. Механизм «Кэшбэк» – это компенсация потребителю средств, уплаченных за приобретенный товар (услугу), если такому потребителю был предоставлен расчетный документ, информация по которому отсутствует в базах данных ГНС.

Следовательно, если потребителю предоставлен кассовый чек РРО, однако информация о таком чеке отсутствует на сервере ГНС, потребитель имеет право сообщить в контролирующий орган о нарушении субъектом хозяйствования порядка проведения наличных расчетов. Если нарушение подтвердится, покупатель имеет возможность получить из бюджета в качестве компенсации 100% стоимости приобретенного товара, который ему был реализован с нарушением требований законодательства.

Зачем это: механизм «Кэшбэк» вводится, в первую очередь, для борьбы с «нефискальными» чеками, когда отдельными недобросовестными плательщиками потребителям предоставляются чеки, которые не являются фискальными, однако на вид похожи на фискальные чеки.

Стоит отметить, что норма о «Кэшбэке» вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Справка Finance.ua:

С 1 августа законодательство разрешило применять альтернативные формы кассовых аппаратов – программные РРО на добровольных началах.

С 1 октября 2020 года РРО станут также обязательными для отдельных категорий плательщиков единого налога второй-четвертой групп.