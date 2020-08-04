Один из крупнейших лоу-костов Европы easyJet получил права на полеты в Украину

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Один из крупнейших лоу-костов Европы easyJet может начать полеты в Украину уже в летнем сезоне навигации 2020 года.
Согласно официальной информации авиационных властей Италии ENAC, авиакомпания запросила и получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года.
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В уведомлении о назначении не указан список маршрутов, однако говорится, что лоу-кост сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов. Права оформлены 23 июля на австрийское подразделение easyJet — easyJet Europe Airline GmbH.
Ранее она никогда не летала в Украину. На постсоветском пространстве лоу-кост работал только на российском рынке, выполняя до 2015 года рейсы Манчестер-Москва и до 2016 года рейсы Лондон-Москва.
Рынок полетов между Украиной и Италией авиационные власти полностью либерализировали в июле. В результате лоу-косты Ryanair и Wizz Air объявили об открытии по 17 маршрутов между странами.
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