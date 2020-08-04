Украинцам разрешили до конца лета ездить в Болгарию

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Министерство здравоохранения Болгарии продлило до 31 августа возможность въезда в страну туристам из Украины.
Это предусмотрено приказом ведомства №РД-01-443.
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Согласно новым правилам, въезд из Украины всем разрешенным категориям лиц, в том числе туристам, возможен без необходимости предъявлять справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус или 14-дневного карантина.
Кроме этого, Болгария разрешила посещать страну до конца лета гражданам Молдовы, но только в том случае, если они по прибытии из Молдовы предъявят справку о том, что не болеют коронавирусом.
Подтверждающее это исследование должно быть проведено методом ПЦР не более чем за 72 часа до въезда в Болгарию.
Первоначально Болгария разрешила въезд туристам из Украины с 16 июля до 31 июля без необходимости предъявлять справку или проходить карантин.
С 30 июля справка стала обязательной, однако уже с 31 июля ее вновь отменили и продлили разрешение на въезд украинцев до конца лета.
Напомним, на сегодня свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 38 стран, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, границы открыли Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.
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