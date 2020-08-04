SkyUp открыла продажу билетов на зимний сезон: список маршрутов

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на 14 маршрутов зимнего сезона в европейские города.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

Подготовка зимнего расписания 2020-2021 в самом разгаре, но нам уже хочется поделиться с вами. 7 августа открываем продажу билетов на 14 европейских маршрутов с вылетом из Киева. Сезон традиционно стартует в октябре и продлится до 27 марта 2021 года, однако некоторые рейсы начнутся уже в сентябре.

На skyup.aero уже можно приобрести билеты в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.

График рейсов и стоимость билета в одну сторону без багажа:

с 25.09.20: Киев — Прага — Киев: вторник, четверг, пятница, воскресенье: от 1 495 грн;

с 25.10.20 Киев — Пардубице — Киев: понедельник, среда, суббота: от 554 грн;

Киев — Бергамо (Орио-аль-Серио) — Киев: понедельник, среда, суббота: от 1 218 грн;

Киев — Рим (Фьюмичино) — Киев: вторник, четверг, воскресенье: от 1 246 грн;

Киев — Неаполь — Киев: вторник, четверг, воскресенье. От 942 грн* в одну сторону без багажа.

Киев — Тбилиси — Киев: ежедневно. От 1 495 грн* в одну сторону без багажа.

Киев — Батуми — Киев: вторник, четверг, воскресенье: от 1 634 грн;

Киев — Париж (Бове) — Киев: вторник, четверг, суббота, воскресенье: от 1 634 грн;

Киев — Ереван — Киев: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота: от 2 187 грн;

Киев — Ницца — Киев: четверг, воскресенье: от 2 464 грн;

Киев — Барселона — Киев: среда, суббота: от 1 495 грн;

Киев — Аликанте — Киев: четверг, воскресенье: от 1 495 грн;

Киев — Лиссабон — Киев: понедельник, пятница: от 1 772 грн;

17.12.20 — 28.02.21: Киев — Попрад-Татры — Киев: четверг, воскресенье: от 803 грн.

Справка Finance.ua:

В компании напомнили, что сейчас выполняются регулярные рейсы в Тирану (Албания) и в Бургас (Болгария).