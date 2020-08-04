SkyUp открыла продажу билетов на зимний сезон: список маршрутов

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Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на 14 маршрутов зимнего сезона в европейские города.
Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.
Подготовка зимнего расписания 2020-2021 в самом разгаре, но нам уже хочется поделиться с вами. 7 августа открываем продажу билетов на 14 европейских маршрутов с вылетом из Киева. Сезон традиционно стартует в октябре и продлится до 27 марта 2021 года, однако некоторые рейсы начнутся уже в сентябре.
На skyup.aero уже можно приобрести билеты в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.
График рейсов и стоимость билета в одну сторону без багажа:
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