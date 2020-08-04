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SkyUp с сентября будет летать из Киева в Стамбул

SkyUp с сентября будет летать из Киева в Стамбул

SkyUp с 25 сентября начинает регулярные рейсы Киев-Стамбул по понедельникам, средам и пятницам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цены на билеты стартуют от 1635 грн в один конец без багажа. Рейсы будут прибывать в новый аэропорт “Стамбул”.

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По информации от ГПСУ, для путешествия в Турцию, кроме документов для выезда за границу, нужно иметь полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции. Его можно приобрести онлайн, у туроператора или в аэропорту Турции.

Также в пункте пропуска предусмотрено проведение медицинского освидетельствования на наличие Covid-19. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.

Справка Finance.ua:

  • Турция с 1 июля откроет границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Условием въезда в страну является соблюдение всех противоэпидемических правил.

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По материалам Finance.UA
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