SkyUp с сентября будет летать из Киева в Стамбул

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SkyUp с 25 сентября начинает регулярные рейсы Киев-Стамбул по понедельникам, средам и пятницам.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Цены на билеты стартуют от 1635 грн в один конец без багажа. Рейсы будут прибывать в новый аэропорт “Стамбул”.
По информации от ГПСУ, для путешествия в Турцию, кроме документов для выезда за границу, нужно иметь полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции. Его можно приобрести онлайн, у туроператора или в аэропорту Турции.
Также в пункте пропуска предусмотрено проведение медицинского освидетельствования на наличие Covid-19. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.
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