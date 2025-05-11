В ПФУ ответили, выплатят ли больничные во время испытательного срока — Finance.ua
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В ПФУ ответили, выплатят ли больничные во время испытательного срока

Личные финансы
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В ПФУ ответили, выплатят ли больничные во время испытательного срока
В ПФУ ответили, выплатят ли больничные во время испытательного срока
Официально трудоустроенные украинцы могут взять больничный и получить пособие в связи с временной нетрудоспособностью.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, оплатят ли больничный во время испытательного срока.
Там пояснили, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности возникает с наступлением страхового случая в период работы, в том числе, включая время испытания.

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То есть временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается страхователем в установленном порядке.
Напомним, в апреле на украинском рынке труда впервые за пять месяцев появилось 102 814 предложений, что на 4% больше, чем в марте.
В исследовании Work.ua указано, что работодатели готовы работать с новичками.
Почти на половину из более 100 тыс. вакансий готовы нанять сотрудника без опыта, а 25% предложений работы подходят для студентов.
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По материалам:
Дзеркало Тижня
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