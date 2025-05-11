Куда чаще всего едут туристы: рейтинг самых популярных стран — Finance.ua

Куда чаще всего едут туристы: рейтинг самых популярных стран Сегодня 17:21 — Мир

Куда чаще всего едут туристы: рейтинг самых популярных стран

В 2024 году туристы больше всего выбирали те же страны, что и год назад — Францию, Испанию и США.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристической организации (UNWTO).

Какие страны чаще всего выбирают туристы

Излюбленной страной всех туристов традиционно остается Франция. Именно эта романтическая страна манит больше всего туристов со всего мира.

Это не удивительно, ведь во Франции есть разные виды отдыха — от солнечной Ниццы до пасмурной, но атмосферной Нормандии, от архитектурного Парижа до элитного горнолыжного курорта Куршевель. Даже самый требовательный турист найдет чем здесь заняться.

На втором месте — Испания. Это уже второй год подряд эта страна обгоняет в рейтинге другую популярную среди туристов страну, опустившуюся на третье место.

Путешественников привлекает яркая испанская культура и архитектурные улочки Мадрида и Барселоны. В то же время Канарские острова и Майорка — настоящий рай для любителей пляжного отдыха.

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Однако потоку туристов не радуются сами испанцы. Поэтому самые популярные города даже увеличивают туристические налоги или отказываются сдавать жилье туристам.

На третьем месте — США, которые славятся своим статусом туристического гиганта со всемирно известными достопримечательностями и национальными парками.

Какая будет ситуация в 2025 году, исследователи еще не знают. Однако предполагают, что Франция останется лидером в рейтинге, учитывая, что здесь проводятся много светских мероприятий.

Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит более широко и видит глубже. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

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Телеканал 24 По материалам:

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