ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции — Finance.ua

ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции Сегодня 15:13 — Мир

ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции

Некоторые страны характеризуются очень низким уровнем коррупции и регулярно возглавляют мировые рейтинги прозрачности. Это означает, что правительства и местные жители работают сообща над развитием страны. К сожалению, не существует ни одной страны в мире, где совсем нет коррупции.

Об этом пишет «Телеканал 24».

В каких странах самый низкий уровень коррупции

В любом обществе, даже в наиболее развитых и правовых государствах, бывают случаи злоупотребления властью или служебным положением.

Однако в некоторых странах уровень коррупции очень низкий.

По индексу восприятия коррупции (Transparency International 2024) наиболее прозрачны:

Дания;

Финляндия;

Новая Зеландия;

Норвегия;

Сингапур.

В этих государствах — независимая судебная система, сильная журналистика, общественный контроль и высокое доверие государственным институтам.

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Конечно, там тоже иногда фиксируют частные случаи коррупции. Однако они редки и система реагирует на них эффективно.

Напомним, по данным опроса КМИС, часть украинцев сталкиваются с проявлениями бытовой коррупции. Есть сферы, где взятки требуют чаще всего, и за последний год ситуация ухудшилась.

29% респондентов заявили о вымогательстве взяток в школах;

26% - при получении медицинских услуг;

25% украинцев сталкивались с вымогательством взяток от сотрудников полиции;

25% - в сфере землевладения и приватизации;

13% - в налоговой сфере.

Телеканал 24 По материалам:

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