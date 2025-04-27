ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции — Finance.ua
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ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции

Мир
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ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции
ТОП-5 стран с самым низким уровнем коррупции
Некоторые страны характеризуются очень низким уровнем коррупции и регулярно возглавляют мировые рейтинги прозрачности. Это означает, что правительства и местные жители работают сообща над развитием страны. К сожалению, не существует ни одной страны в мире, где совсем нет коррупции.
Об этом пишет «Телеканал 24».

В каких странах самый низкий уровень коррупции

В любом обществе, даже в наиболее развитых и правовых государствах, бывают случаи злоупотребления властью или служебным положением.
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Однако в некоторых странах уровень коррупции очень низкий.
По индексу восприятия коррупции (Transparency International 2024) наиболее прозрачны:
  • Дания;
  • Финляндия;
  • Новая Зеландия;
  • Норвегия;
  • Сингапур.
В этих государствах — независимая судебная система, сильная журналистика, общественный контроль и высокое доверие государственным институтам.
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Конечно, там тоже иногда фиксируют частные случаи коррупции. Однако они редки и система реагирует на них эффективно.
Напомним, по данным опроса КМИС, часть украинцев сталкиваются с проявлениями бытовой коррупции. Есть сферы, где взятки требуют чаще всего, и за последний год ситуация ухудшилась.
  • 29% респондентов заявили о вымогательстве взяток в школах;
  • 26% - при получении медицинских услуг;
  • 25% украинцев сталкивались с вымогательством взяток от сотрудников полиции;
  • 25% - в сфере землевладения и приватизации;
  • 13% - в налоговой сфере.
По материалам:
Телеканал 24
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