Земельная коррупция: правоохранители разоблачили схему получения взяток за оценку участков — Finance.ua

Земельная коррупция: правоохранители разоблачили схему получения взяток за оценку участков Сегодня 19:46 — Криминал

Земельная коррупция: правоохранители разоблачили схему получения взяток за оценку участков

Правоохранители разоблачили и прекратили схему получения взяток за подготовку отчетов об экспертной денежной оценке земли и положительной рецензии на такие отчеты.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили и прекратили схему получения неправомерной выгоды за подготовку отчетов об экспертной денежной оценке земли и положительной рецензии на такие отчеты.

О подозрении сообщили:

соучредителю общества (оценщику) в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368−4 УК Украины;

соучредителю общества — по ч. 1 ст. 209 УК Украины;

депутату облсовета — по ч. 1 ст. 368−4 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2023 году один из соучредителей общества в сфере оценки земли выдвинул депутату Черкасского облсовета требование предоставить денежное вознаграждение за определение незавышенной оценки нужного участка. В случае непредоставления неправомерной выгоды оценщик угрожал сделать значительно завышенную оценку.

Депутат не обратился в правоохранительные органы, а согласился с указанным требованием и перечислил необходимую сумму на банковский счет другого соучредителя общества. В дальнейшем одну половину этих средств соучредитель предоставил своему партнеру, а другой распорядился по своему усмотрению.

После получения неправомерной выгоды общество подготовило отчет об экспертной денежной оценке земли и предоставило положительную рецензию на него.

САП и НАБУ выяснили, что подобные «услуги» предоставлялись систематически, в частности, по делу о продаже за бесценок земли на Закарпатье.

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