Земельная коррупция: правоохранители разоблачили схему получения взяток за оценку участков — Finance.ua
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Земельная коррупция: правоохранители разоблачили схему получения взяток за оценку участков

Криминал
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Земельная коррупция: правоохранители разоблачили схему получения взяток за оценку участков
Земельная коррупция: правоохранители разоблачили схему получения взяток за оценку участков
Правоохранители разоблачили и прекратили схему получения взяток за подготовку отчетов об экспертной денежной оценке земли и положительной рецензии на такие отчеты.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили и прекратили схему получения неправомерной выгоды за подготовку отчетов об экспертной денежной оценке земли и положительной рецензии на такие отчеты.
О подозрении сообщили:
  • соучредителю общества (оценщику) в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368−4 УК Украины;
  • соучредителю общества — по ч. 1 ст. 209 УК Украины;
  • депутату облсовета — по ч. 1 ст. 368−4 УК Украины.
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В рамках досудебного расследования установлено, что в 2023 году один из соучредителей общества в сфере оценки земли выдвинул депутату Черкасского облсовета требование предоставить денежное вознаграждение за определение незавышенной оценки нужного участка. В случае непредоставления неправомерной выгоды оценщик угрожал сделать значительно завышенную оценку.
Депутат не обратился в правоохранительные органы, а согласился с указанным требованием и перечислил необходимую сумму на банковский счет другого соучредителя общества. В дальнейшем одну половину этих средств соучредитель предоставил своему партнеру, а другой распорядился по своему усмотрению.
После получения неправомерной выгоды общество подготовило отчет об экспертной денежной оценке земли и предоставило положительную рецензию на него.
САП и НАБУ выяснили, что подобные «услуги» предоставлялись систематически, в частности, по делу о продаже за бесценок земли на Закарпатье.
По материалам:
Finance.ua
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