Садовый призвал остановить «крупнейшую земельную аферу за последние десятилетия» — Finance.ua

Садовый призвал остановить «крупнейшую земельную аферу за последние десятилетия» Сегодня 20:39 — Криминал

Городской глава Львова Андрей Садовый призвал депутатов Львовского районного совета немедленно остановить «самую большую земельную аферу за последние десятилетия».

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«От имени громады Львова обращаюсь к руководству государства и правоохранительных органов с просьбой вмешаться и остановить аферу. Эта территория должна остаться зеленой зоной сельскохозяйственного назначения или парком. С точки зрения экологии и здравого смысла никакой застройки здесь быть не должно», — призвал Садовый.

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По его словам, представители Государственного геокадастра и Сокольницкого сельского совета раздерибанили 158 гектаров земли на границе Львова и Сокольников. Стоимость аферы — более 4 миллиардов гривен ущерба государству и общине.

«Сначала землю безвозмездно выделяли депутатам и отдельным чиновникам. Затем эту территорию стали активно перекупать дельцы, которые теперь пытаются срочно расширить границы соседнего села Сокольники, чтобы построить пять кварталов многоэтажек возле львовского аэропорта. В результате население Сокольников может вырасти с 8 до 50 тысяч жителей. Это фактически новый районный центр — но абсолютно без какой бы то ни было необходимой инфраструктуры», — написал Садовый.

Он также отметил, что никаких школ, детсадов, больниц или социальных объектов в настоящих планах застройки нет.

«Новые жители будут жить в высотках, но будут пользоваться всеми благами Львова. Вся тяжесть инфраструктуры ляжет на нашу общину: перегруженные дороги, инженерные сети на грани техногенных аварий, транспортный коллапс — все это станет неизбежной реальностью Львова, если решение будет принято», — считает городской глава.

Економічна Правда По материалам:

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