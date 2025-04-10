Садовый призвал остановить «крупнейшую земельную аферу за последние десятилетия» — Finance.ua

Садовый призвал остановить «крупнейшую земельную аферу за последние десятилетия»
Городской глава Львова Андрей Садовый призвал депутатов Львовского районного совета немедленно остановить «самую большую земельную аферу за последние десятилетия».
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
«От имени громады Львова обращаюсь к руководству государства и правоохранительных органов с просьбой вмешаться и остановить аферу. Эта территория должна остаться зеленой зоной сельскохозяйственного назначения или парком. С точки зрения экологии и здравого смысла никакой застройки здесь быть не должно», — призвал Садовый.
По его словам, представители Государственного геокадастра и Сокольницкого сельского совета раздерибанили 158 гектаров земли на границе Львова и Сокольников. Стоимость аферы — более 4 миллиардов гривен ущерба государству и общине.
«Сначала землю безвозмездно выделяли депутатам и отдельным чиновникам. Затем эту территорию стали активно перекупать дельцы, которые теперь пытаются срочно расширить границы соседнего села Сокольники, чтобы построить пять кварталов многоэтажек возле львовского аэропорта. В результате население Сокольников может вырасти с 8 до 50 тысяч жителей. Это фактически новый районный центр — но абсолютно без какой бы то ни было необходимой инфраструктуры», — написал Садовый.
Он также отметил, что никаких школ, детсадов, больниц или социальных объектов в настоящих планах застройки нет.
«Новые жители будут жить в высотках, но будут пользоваться всеми благами Львова. Вся тяжесть инфраструктуры ляжет на нашу общину: перегруженные дороги, инженерные сети на грани техногенных аварий, транспортный коллапс — все это станет неизбежной реальностью Львова, если решение будет принято», — считает городской глава.
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