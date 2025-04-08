В Киевской области компания возместила 17,5 млн грн ущерба госбюджету — БЭБ — Finance.ua
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В Киевской области компания возместила 17,5 млн грн ущерба госбюджету — БЭБ

Криминал
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В Киевской области компания возместила 17,5 млн грн ущерба госбюджету — БЭБ
В Киевской области компания возместила 17,5 млн грн ущерба госбюджету — БЭБ
Детективы ТУ БЭБ в Киевской области обеспечили возмещение 17,5 млн грн ущерба, причиненного государственному бюджету компанией, занимающейся добычей полезных ископаемых.
Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица компании во время проведения финансово-хозяйственной деятельности уклонились от уплаты налога с рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых. Предприятие преднамеренно использовало при расчете ренты меньший корректирующий коэффициент.
Досудебное расследование начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области. Сумма причиненного государству ущерба в размере 17,5 млн грн подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.
Лицо, ответственное за составление и предоставление налоговой отчетности общества, уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».
Детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет. Уголовное производство в отношении подозреваемого направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.
По материалам:
Finance.ua
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