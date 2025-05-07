ТОП-7 самых красивых мест в Европе — Lonely Planet (фото) Сегодня 21:10 — Мир

Туристическое издательство Lonely Planet представило самые красивые уголки Европы. Предлагают выбрать из нескольких десятков стран ЕС идеальное место для отпуска.

Читайте также Выгодный отпуск: когда лучше планировать отдых в 2025 году

1. Швейцарский национальный парк, Швейцария

Фото: Lonely Planet

Лучшее место для альпийских походов

Природа бушует в единственном национальном парке Швейцарии, расположенном на границе с Италией в Граубюндене на юго-востоке страны. Здесь не вырубали никаких деревьев, не вырубали луга и не охотились на животных с 1914 года. Легкодоступный из живописных деревень Энгадину Скуоль, Цернец и С-Шанф парк предлагает увлекательный взгляд на Альпы до начала туризма.

2. Стромболи, Италия

Фото: Lonely Planet

Лучшее место для вулканической драмы

Вулкан Стромболи возвышается над сапфирово-голубым Тирренским морем у северного побережья Сицилии. Его конические очертания очаровывают. Этот остров является самым привлекательным из всех семи охраняемых ЮНЕСКО Эолийских островов.

Читайте также Мировой туризм вернулся к показателям до пандемии — ООН

3. Кольцо Керри, Ирландия

Лучшее место для пейзажей побережья

Лучшее путешествие — это 179-километровое (111-мильное) Кольцо Керри, огибающее полуостров Ивера, отмечая высокие морские скалы, поля, покрытые овцами, неровные горные вершины, каменные кольцевые крепости и священные колодцы, пляжи, окруженные дюнами села.

4. Азорские острова, Португалия

Лучшее место для отдыха на удаленных островах

Девять вулканических островов, образующих Азорские острова, вырывающиеся из бурной среднеатлантической части, подобны трамплину в другой мир. Долго незаметный архипелаг на западной окраине Европы, наконец, привлекает внимание любителей природы.

5. Национальный парк Высокий Тауэрн, Австрия

Лучшее место для горных путешествий

Этот природный заповедник площадью 1856 кв. км является одним из самых больших в Европе, а его пейзажи просто невероятны. Это Альпы с огромным объемом. Речь идет о заснеженных горах, поднимающихся на 3000 м, ледяном водовороте ледника Пастерце, самого длинного в Восточных Альпах, и радужном водопаде Криммлер-Вассерфьелле, самый высокий водопад страны высотой 380 м.

6. Черный лес, Германия

Лучшее место для сказочного отдыха

Черный лес предлагает виды, которые появляются в детских сказках на ночь. Густые леса из сосны, пихты, березы и бука спускаются к вырезанным ледниками долинам, пышным лугам, вересковым пустошам, блестящим озерам и раскидистым фермерским домам с вальмовыми крышами. Заблудившись в этих глубоких, темных лесах, вы почти ожидаете встретить ведьму или лесоруба.

7. Лофотенские острова, Норвегия

Лучшее место для арктической драмы

С горами, возвышающимися над морем, как хребет чешуйчатого дракона, Лофотенские острова в Норвегии очаровывают своей невероятной красотой. Независимо от того, посещаете ли их в золотые дни полуночного солнца, или в разгар зимы, когда северное сияние блестит в темном ночном небе, эти острова являются мегахитом Арктики.

Туристическая страховка за границу за 5 минут — и полис у вас на email:

Справка Finance.ua:

В последнее время в Европе распространено явление, которое получило название «беженский туризм». Речь идет о ситуациях, когда украинцы пересекают границу, получают помощь как беженцы, а затем возвращаются на родину или продолжают регулярно ездить туда и обратно. Это вызывает сомнения в искренности намерений и реальной потребности в защите.

Во многих странах статус временной защиты может быть отменен, если человек добровольно возвращается в безопасную зону на родине. В отдельных случаях возможно открытие производств относительно мошенничества или нарушения иммиграционного законодательства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.