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Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон

Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Целью принятия этого законопроекта является создание эффективной нормативно-правовой базы в сфере регулирования отношений по организации и проведению азартных игр.

Предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом:

  • Реестр организаторов азартных игр казино;
  • Реестр организаторов букмекерской деятельности;
  • Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;
  • Реестр операторов лотерей;
  • Реестр организаторов игры в покер;
  • Реестр самоограниченных лиц.

Кроме того, законопроектом устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 18 года, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Более того, вводится принцип “ответственной игры”, который предполагает принятие организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создание механизмов борьбы с игровой зависимостью.

Справка Finacne.ua:

  • Верховная Рада Украины одобрила его во втором чтении 14 июля 2020 года. Во втором чтении за законопроект № 2285-д проголосовали 248 депутатов.
  • В законопроекте отмечается, что сейчас по неофициальной информации в Украине действует до 160 тыс. игровых компьютеров, до 5 тыс. залов игровых автоматов, до 2 тыс. пунктов приема ставок и не менее 20 подпольных казино.
По материалам Finance.UA
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