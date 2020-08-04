Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Целью принятия этого законопроекта является создание эффективной нормативно-правовой базы в сфере регулирования отношений по организации и проведению азартных игр.

Предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом:

Реестр организаторов азартных игр казино;

Реестр организаторов букмекерской деятельности;

Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;

Реестр операторов лотерей;

Реестр организаторов игры в покер;

Реестр самоограниченных лиц.

Кроме того, законопроектом устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 18 года, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Более того, вводится принцип “ответственной игры”, который предполагает принятие организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий от участия физических лиц в азартных играх и создание механизмов борьбы с игровой зависимостью.

Справка Finacne.ua:

Верховная Рада Украины одобрила его во втором чтении 14 июля 2020 года. Во втором чтении за законопроект № 2285-д проголосовали 248 депутатов.