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Шмыгаль прокомментировал обещание о создании 500 тыс. новых рабочих мест

Шмыгаль прокомментировал обещание о создании 500 тыс. новых рабочих мест

Кабинет Министров не смог выполнить обещание создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года для потерявших работу из-за карантина, однако продолжает работать в этом направлении.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Конечно, до мая такое большое количество трудоустроить не удалось, поскольку длился карантин, он и продолжается. И тогда довольно жесткими были меры. Предусматривать, прогнозировать было трудно. Но обязанности создать это количество рабочих мест, никто из государства, власти, из правительства не снимает. И мы должны создать условия для того, чтобы все люди имели возможность зарабатывать деньги и получить рабочие места”, – сказал Шмыгаль.

В то же время, по словам премьера, Кабмин создал предпосылки для того, чтобы это количество рабочих мест было создано.

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“И это в том числе 35 млрд грн из фонда на борьбу с COVID и с последствиями, которые были выделены на “Большое строительство”. Это +100 млрд гривен, выделенных на строительство дорог и на строительство школ, садов, стадионов”, – сказал премьер.

“Каждая гривня в строительстве создает рабочее место и создает плюс 8 сопутствующих рабочих мест в сопутствующих отраслях. На сегодня мы имеем статистику: 385 тыс. рабочих мест сохранено благодаря программам, в том числе благодаря рефинансированию и перекредитованию для малого и микробизнеса, почти 220 тыс. трудоустроено официально через службу занятости”, – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, в апреле Шмыгаль заявлял, что Кабинет Министров планирует создать в мае около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.

Министр развития экономики Игорь Петрашко уточнил, что на строительстве дорог и транспортной инфраструктуры планируется создать 154 тыс. рабочих мест, в сфере благоустройства – 150 тыс., сельского хозяйства – 85 тыс.

По материалам Build Portal
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