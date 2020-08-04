В правительстве заявили о существенном уменьшении количества безработных в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о существенном уменьшении количества безработных в Украине.

Об этом премьер написал на своей странице в FACEBOOK.

“Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных”, – отметил он в сообщении.

По словам Шмыгаля, только за последнюю неделю (с 1 по 8 августа) их количество уменьшилось фактически на 6 тысяч человек.

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“Кроме того, по правительственным программам частичной безработицы удалось сохранить 360 тысяч рабочих мест”, – рассказал чиновник.

Он отметил, что для этого правительством был выделен 1,8 млрд грн. Это та помощь бизнесу, которая дает возможность продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты.

Также через Госслужбу занятости за период карантина трудоустроено более 220 тысяч человек.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 3 августа статус безработного имеют 506 тысяч украинцев. Среди безработных: 42% – мужчины и 58% – женщины.

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.

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