В Кабмине презентовали план по созданию 500 тыс. рабочих мест (инфографика)

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Правительство начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленного на преодоление безработицы, возникшей вследствие пандемии. Речь идет о создании 500 тысяч вакансий в десяти сферах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“Государство оказывает как финансовую поддержку безработным, так и будет помогать с трудоустройством. Вместе с другими министерствами мы проанализировали ситуацию, в каких секторах наибольшие вызовы и в каких отраслях реально создать рабочие места. Наша общая задача – в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной – на период карантина, или же и карьерой в будущем”, – прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Вакансии для 500 тысяч украинцев предлагаются в 10-ти сферах:
Инфографика: Минэкономразвития
По словам министра, много рабочих мест уже создано, но важно отметить, что это не одномоментный процесс и за один день не может появиться 500 тыс. вакансий. Так, 216 900 созданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств.
Создание рабочих мест происходит тремя путями:
Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
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