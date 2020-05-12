В Кабмине презентовали план по созданию 500 тыс. рабочих мест (инфографика)

Правительство начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленного на преодоление безработицы, возникшей вследствие пандемии. Речь идет о создании 500 тысяч вакансий в десяти сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Государство оказывает как финансовую поддержку безработным, так и будет помогать с трудоустройством. Вместе с другими министерствами мы проанализировали ситуацию, в каких секторах наибольшие вызовы и в каких отраслях реально создать рабочие места. Наша общая задача – в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной – на период карантина, или же и карьерой в будущем”, – прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Вакансии для 500 тысяч украинцев предлагаются в 10-ти сферах:

строительство дорог и транспортная инфраструктура;

отрасль благоустройства;

развитие сельского хозяйства;

оцифровка документов и архивов;

заполнение вакансий и возвращение работников на предприятия микро- и малого бизнеса и финансовая поддержка предпринимателей для реализации дополнительного рекрутинга;

строительство инфраструктурных проектов;

заполнение вакансий в сфере почтовых услуг, лесное хозяйство.



Инфографика: Минэкономразвития

По словам министра, много рабочих мест уже создано, но важно отметить, что это не одномоментный процесс и за один день не может появиться 500 тыс. вакансий. Так, 216 900 созданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств.

Создание рабочих мест происходит тремя путями:

через государственные и коммунальные предприятия;

через создание условий для бизнеса;

через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.

Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Справка Finance.ua:

Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.