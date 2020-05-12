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В Кабмине презентовали план по созданию 500 тыс. рабочих мест (инфографика)

В Кабмине презентовали план по созданию 500 тыс. рабочих мест (инфографика)

Правительство начало реализацию плана по созданию условий для повышения занятости населения, направленного на преодоление безработицы, возникшей вследствие пандемии. Речь идет о создании 500 тысяч вакансий в десяти сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Государство оказывает как финансовую поддержку безработным, так и будет помогать с трудоустройством. Вместе с другими министерствами мы проанализировали ситуацию, в каких секторах наибольшие вызовы и в каких отраслях реально создать рабочие места. Наша общая задача – в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной – на период карантина, или же и карьерой в будущем”, – прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Вакансии для 500 тысяч украинцев предлагаются в 10-ти сферах:

  • строительство дорог и транспортная инфраструктура;
  • отрасль благоустройства;
  • развитие сельского хозяйства;
  • оцифровка документов и архивов;
  • заполнение вакансий и возвращение работников на предприятия микро- и малого бизнеса и финансовая поддержка предпринимателей для реализации дополнительного рекрутинга;
  • строительство инфраструктурных проектов;
  • заполнение вакансий в сфере почтовых услуг, лесное хозяйство.


Инфографика: Минэкономразвития

По словам министра, много рабочих мест уже создано, но важно отметить, что это не одномоментный процесс и за один день не может появиться 500 тыс. вакансий. Так, 216 900 созданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств.

Создание рабочих мест происходит тремя путями:

  • через государственные и коммунальные предприятия;
  • через создание условий для бизнеса;
  • через государственные дотации и субвенции в ряде отраслей.

Для мониторинга выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Справка Finance.ua:

  • Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости.

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По материалам Finance.UA
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