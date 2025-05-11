Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле — Finance.ua

Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле Сегодня 16:08 — Технологии&Авто

Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле

В течение апреля 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 14,6% превышает показатель марта 2025 года.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Большинство новых легковушек (96,9%, 5570 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек украинского производства составила 3,1% (179 шт.).

ТОП-10 производителей по итогам апреля:

Toyota;

Volkswagen;

Skoda;

Renault;

Hyundai;

BMW;

BYD;

Audi;

Suzuki;

Nissan.

Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4.

Среди новых легковушек, изготовленных в Украине, лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (93 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Octavia (23 шт.). Третья позиция у Toyota RAV4 (9 шт.), прошедших переоборудование.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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