Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле — Finance.ua
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Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле

Технологии&Авто
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Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле
Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле
В течение апреля 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 14,6% превышает показатель марта 2025 года.
Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.
Большинство новых легковушек (96,9%, 5570 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек украинского производства составила 3,1% (179 шт.).
ТОП-10 производителей по итогам апреля:
  • Toyota;
  • Volkswagen;
  • Skoda;
  • Renault;
  • Hyundai;
  • BMW;
  • BYD;
  • Audi;
  • Suzuki;
  • Nissan.
Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4.
Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле
Среди новых легковушек, изготовленных в Украине, лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (93 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».
Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Octavia (23 шт.). Третья позиция у Toyota RAV4 (9 шт.), прошедших переоборудование.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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