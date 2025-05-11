Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле — Finance.ua

Продажи новых авто растут: какие модели покупали в апреле
В течение апреля 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 14,6% превышает показатель марта 2025 года.
Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.
Большинство новых легковушек (96,9%, 5570 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек украинского производства составила 3,1% (179 шт.).
ТОП-10 производителей по итогам апреля:
- Toyota;
- Volkswagen;
- Skoda;
- Renault;
- Hyundai;
- BMW;
- BYD;
- Audi;
- Suzuki;
- Nissan.
Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4.
Среди новых легковушек, изготовленных в Украине, лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (93 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».
Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Octavia (23 шт.). Третья позиция у Toyota RAV4 (9 шт.), прошедших переоборудование.
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