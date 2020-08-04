0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 241 0

В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от Польши

В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от Польши

Экономика Польши на сегодня наращивает отрыв от украинской благодаря многомиллиардной помощи стран Евросоюза, которой лишена Украина.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка.

Читайте также: Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кто будет въезжать без обсервации

“Мы можем очень много смотреть на Польшу, я лично завидую в некоторой степени, но надо помнить, что Польша на сегодня получает миллиардные трансферты из Европейского Союза на развитие своей инфраструктуры. А мы программу “Большая стройка” ведем за свой счет… Мы это делаем за свой счет, Польша это делала и делает дальше за средства Евросоюза”, – заявил чиновник.

Как отметил Качка, “есть определенные вещи, которые позволяют быстрее тем же полякам двигаться”.

“Мы движемся медленнее, потому что нам этих дополнительных десятков миллиардов долларов грантов не поступает, потому что мы в свое время в начале 90-х “поскользнулись” с европейской интеграцией. Сейчас это все создает проблемы”, – сказал он.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.