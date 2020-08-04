В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от Польши

Экономика Польши на сегодня наращивает отрыв от украинской благодаря многомиллиардной помощи стран Евросоюза, которой лишена Украина.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка.

Читайте также: Для украинцев обновили условия пребывания в Польше: кто будет въезжать без обсервации

“Мы можем очень много смотреть на Польшу, я лично завидую в некоторой степени, но надо помнить, что Польша на сегодня получает миллиардные трансферты из Европейского Союза на развитие своей инфраструктуры. А мы программу “Большая стройка” ведем за свой счет… Мы это делаем за свой счет, Польша это делала и делает дальше за средства Евросоюза”, – заявил чиновник.

Как отметил Качка, “есть определенные вещи, которые позволяют быстрее тем же полякам двигаться”.

“Мы движемся медленнее, потому что нам этих дополнительных десятков миллиардов долларов грантов не поступает, потому что мы в свое время в начале 90-х “поскользнулись” с европейской интеграцией. Сейчас это все создает проблемы”, – сказал он.