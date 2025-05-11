Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в тарифных переговорах с Китаем — Finance.ua
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Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в тарифных переговорах с Китаем

Мир
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Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в тарифных переговорах с Китаем
Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в тарифных переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в переговорах между Вашингтоном и Пекином по поводу таможенной политики.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что обсуждается даже «полная перезагрузка» торговых отношений.
«Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Обсуждены многие вопросы, достигнуто значительное количество договоренностей. Полная перезагрузка была согласована в дружеской, но конструктивной атмосфере. Мы хотим видеть в интересах как Китая, так и США, открытие Китая для американского бизнеса. Достигнут БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС!!!», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 10 мая, в швейцарской Женеве прошли первые официальные торговые переговоры между представителями США и Китая, после того, как в апреле Трамп объявил масштабные пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил контрмерами по американскому импорту.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал умножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможность хаоса, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Слово і Діло
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