Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в тарифных переговорах с Китаем — Finance.ua

Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в тарифных переговорах с Китаем Сегодня 14:28 — Мир

Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в тарифных переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в переговорах между Вашингтоном и Пекином по поводу таможенной политики.

Об этом он написал в соцсети Truth Social

Трамп отметил, что обсуждается даже «полная перезагрузка» торговых отношений.

«Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Обсуждены многие вопросы, достигнуто значительное количество договоренностей. Полная перезагрузка была согласована в дружеской, но конструктивной атмосфере. Мы хотим видеть в интересах как Китая, так и США, открытие Китая для американского бизнеса. Достигнут БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС!!!», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 10 мая, в швейцарской Женеве прошли первые официальные торговые переговоры между представителями США и Китая, после того, как в апреле Трамп объявил масштабные пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил контрмерами по американскому импорту.

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Слово і Діло По материалам:

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