День финансов, 10 июня: транш от МВФ, новая навигация от "Укравтодора", сервис отслеживания штрафов

Среда, 10 июня. Ночью совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов.

Вот, что удалось узнать:

Программа рассчитана на 18 месяцев. Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долл., что на 200 млн долл. больше, чем планировалось изначально. Как объяснил Зеленский, МВФ выделил суму больше, поскольку он объяснил трудную ситуацию Украины главе МВФ Кристалине Георгиевой, и они договорились об увеличении суммы первого транша.

Преимущества и риски новой программы по версии Георгиевой. Новое соглашение Stand-by создаст опору усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. В то же время, риски для новой программы являются очень большими, говорит глава МВФ. Существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики.

Влияние транша на коммуналку и пенсионный возраст. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в новой программе сотрудничества Украины с МВФ нет жестких требований. В частности, по повышению коммунальных тарифов в Украине. Так, украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги. Транш также не повлияет на пенсионный возраст в Украине, уверен Шмыгаль.

Если немного отдохнуть от транша:

Обсудим навигацию на дорогах. После обновления дорог установят и новые дорожные знаки. “Укравтодор” объявил о внедрении новой навигации на дорогах Украины. Как сообщают в Укравтодоре, это поможет водителям лучше ориентироваться на местности и планировать маршруты. Экспериментальные знаки уже установлены на Львовщине.

Сервис автоматического отслеживания и оплаты штрафов ПДД от Привата. Финучреждение добавилл в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушения ПДД , в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, работающей в Украине с 1 июня 2020 года. Как воспользоваться услугой, читайте здесь.

Снижение ставок по депозитам. В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 п. п. ниже, чем в апреле (11,8%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте за май снизились с 2,2% до 1,9%.