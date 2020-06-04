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День финансов, 10 июня: транш от МВФ, новая навигация от "Укравтодора", сервис отслеживания штрафов

Среда, 10 июня. Ночью совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов.

Вот, что удалось узнать:

Программа рассчитана на 18 месяцев. Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долл., что на 200 млн долл. больше, чем планировалось изначально. Как объяснил Зеленский, МВФ выделил суму больше, поскольку он объяснил трудную ситуацию Украины главе МВФ Кристалине Георгиевой, и они договорились об увеличении суммы первого транша.

Преимущества и риски новой программы по версии Георгиевой. Новое соглашение Stand-by создаст опору усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. В то же время, риски для новой программы являются очень большими, говорит глава МВФ. Существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики.

Влияние транша на коммуналку и пенсионный возраст. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в новой программе сотрудничества Украины с МВФ нет жестких требований. В частности, по повышению коммунальных тарифов в Украине. Так, украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги. Транш также не повлияет на пенсионный возраст в Украине, уверен Шмыгаль.

Если немного отдохнуть от транша:

  • Обсудим навигацию на дорогах. После обновления дорог установят и новые дорожные знаки. “Укравтодор” объявил о внедрении новой навигации на дорогах Украины. Как сообщают в Укравтодоре, это поможет водителям лучше ориентироваться на местности и планировать маршруты. Экспериментальные знаки уже установлены на Львовщине.
  • Сервис автоматического отслеживания и оплаты штрафов ПДД от Привата. Финучреждение добавилл в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушения ПДД, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, работающей в Украине с 1 июня 2020 года. Как воспользоваться услугой, читайте здесь.
  • Снижение ставок по депозитам. В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 п. п. ниже, чем в апреле (11,8%). Ставки по новым депозитам для населения в валюте за май снизились с 2,2% до 1,9%.
  • Если не на депозит, то куда? Кроме депозитов существуют и другие способы инвестирования. Например, покупка ценных бумаг, золотых слитков, недвижимости. Инвестирование – очень сложный процесс, а когда страну накрывает волна кризиса, принимать решения еще сложнее. Поэтому мы решили собрать на одной площадке авторитетных экспертов, которые помогут разобраться с самыми популярными инвестиционными инструментами. 👉 Уже завтра в 11:30 утра проводим вебинар от FinUpdate: Куда инвестировать в 2020 году?
По материалам Finance.UA
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