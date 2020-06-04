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$1 тыс., $10 тыс., $50 тыс...: FinUpdate подскажет, куда инвестировать в 2020 году

Основные вопросы, которые задает себе каждый, кто задумывался об инвестировании – куда, как, сколько? Куда инвестировать деньги, сколько будет стоить доллар, какой будет ставка по депозитам и стоит ли вкладывать деньги в ценные бумаги? Или лучше купить золотой слиток или инвестмонеты? А может, недвижимость?

Инвестирование – и без того очень сложный процесс. А когда страну накрывает волна кризиса, принимать решения еще сложнее.

Поэтому мы решили собрать на одной площадке авторитетных экспертов, которые помогут разобраться с самыми популярными инвестиционными инструментами. Они расскажут:
✔ Какие инвестиции в кризис могут принести наибольший доход.
✔ Сколько могут заработать те, кто предпочитает консервативные инструменты
✔ На какую награду могут рассчитывать инвесторы, которые готовы рискнуть.

Уже завтра, 11 июня, в 11.30 ответы на самые актуальные и острые вопросы готовы дать:

  • Финансовый аналитик группы ICUМихаил Демкив
  • Финансист, президент инвестиционной группы “Универ” – Тарас Козак
  • Финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARDВасилий Матий
  • Аналитик SV Development – Сергей Костецкий
  • Глава Наблюдательного совета, Управляющий партнёр Royal Standard Group – Андрей Чумачев
  • Генеральный директор компании, Управляющий партнер Royal Standard Group – Константин Мостипан

Предлагаем читателям написать свои вопросы в комментариях к этой новости. И мы обязательно поставим их экспертам во время вебинара.

По материалам Finance.UA
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