$1 тыс., $10 тыс., $50 тыс...: FinUpdate подскажет, куда инвестировать в 2020 году

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Основные вопросы, которые задает себе каждый, кто задумывался об инвестировании – куда, как, сколько? Куда инвестировать деньги, сколько будет стоить доллар, какой будет ставка по депозитам и стоит ли вкладывать деньги в ценные бумаги? Или лучше купить золотой слиток или инвестмонеты? А может, недвижимость?
Инвестирование – и без того очень сложный процесс. А когда страну накрывает волна кризиса, принимать решения еще сложнее.
Поэтому мы решили собрать на одной площадке авторитетных экспертов, которые помогут разобраться с самыми популярными инвестиционными инструментами. Они расскажут:
✔ Какие инвестиции в кризис могут принести наибольший доход.
✔ Сколько могут заработать те, кто предпочитает консервативные инструменты
✔ На какую награду могут рассчитывать инвесторы, которые готовы рискнуть.
Уже завтра, 11 июня, в 11.30 ответы на самые актуальные и острые вопросы готовы дать:
Предлагаем читателям написать свои вопросы в комментариях к этой новости. И мы обязательно поставим их экспертам во время вебинара.
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