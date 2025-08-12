В «Дія» сервис «э-Предприниматель» расширился до 7 банков: кто присоединился — Finance.ua
В «Дія» сервис «э-Предприниматель» расширился до 7 банков: кто присоединился

Открыть счет ФЛП теперь можно еще в двух банках-партнерах услуги «э-Предприниматель» в «Дія» — Ощадбанке и абанке.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
Сервис позволяет быстро оформить бизнес онлайн: при регистрации ФЛП можно сразу выбрать банк, в котором откроется счет для предпринимательской деятельности.
Помимо Ощадбанка и абанка услугу поддерживают ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Укргазбанк и Райффайзен Банк.

Как открыть счет ФЛП через «Дія»:

  1. Войдите в кабинет на портале «Дія».
  2. Перейдите к услуге «э-Предприниматель».
  3. Выберите опцию «Открытие банковского счета».
  4. Найдите свой банк в списке доступных.
  5. Заполните анкету и подпишите документы с помощью «Дія.Підпис» или другого КЭП.
Услуга «э-Предприниматель» помогает решить до 15 вопросов для запуска и развития бизнеса: от регистрации кассового аппарата и перехода на упрощенную систему налогообложения до найма работников.
Напомним, в комплексном сервисе «э-Предприниматель» доступны следующие услуги:
  1. зарегистрировать ФЛП или изменить данные о нем;
  2. зарегистрировать ООО на основании модельного устава или перевести действующий ООО на модельный устав;
  3. перейти на упрощенную систему налогообложения или стать плательщиком налога на добавленную стоимость;
  4. открыть банковский счет;
  5. подать вакансии в Центр занятости;
  6. задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по вопросам пожарной безопасности;
  7. задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по охране труда;
  8. зарегистрировать мощности операторов рынка пищевых продуктов;
  9. зарегистрировать РРО;
  10. зарегистрировать ПРРО;
  11. подать уведомление о принятии работника на работу;
  12. подать уведомление об использовании единого счета;
  13. подать уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
