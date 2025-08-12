В «Дія» сервис «э-Предприниматель» расширился до 7 банков: кто присоединился — Finance.ua

В «Дія» сервис «э-Предприниматель» расширился до 7 банков: кто присоединился Сегодня 09:44 — Личные финансы

В «Дія» сервис «э-Предприниматель» расширился до 7 банков: кто присоединился

Открыть счет ФЛП теперь можно еще в двух банках-партнерах услуги «э-Предприниматель» в «Дія» — Ощадбанке и абанке.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

Сервис позволяет быстро оформить бизнес онлайн: при регистрации ФЛП можно сразу выбрать банк, в котором откроется счет для предпринимательской деятельности.

Помимо Ощадбанка и абанка услугу поддерживают ПриватБанк , monobank, Sense Bank, Укргазбанк и Райффайзен Банк.

Как открыть счет ФЛП через «Дія»:

Войдите в кабинет на портале «Дія». Перейдите к услуге «э-Предприниматель». Выберите опцию «Открытие банковского счета». Найдите свой банк в списке доступных. Заполните анкету и подпишите документы с помощью «Дія.Підпис» или другого КЭП.

Услуга «э-Предприниматель» помогает решить до 15 вопросов для запуска и развития бизнеса: от регистрации кассового аппарата и перехода на упрощенную систему налогообложения до найма работников.

Напомним, в комплексном сервисе «э-Предприниматель» доступны следующие услуги:

зарегистрировать ФЛП или изменить данные о нем; зарегистрировать ООО на основании модельного устава или перевести действующий ООО на модельный устав; перейти на упрощенную систему налогообложения или стать плательщиком налога на добавленную стоимость; открыть банковский счет; подать вакансии в Центр занятости; задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по вопросам пожарной безопасности; задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по охране труда; зарегистрировать мощности операторов рынка пищевых продуктов; зарегистрировать РРО; зарегистрировать ПРРО; подать уведомление о принятии работника на работу; подать уведомление об использовании единого счета; подать уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

