В «Дія» сервис «э-Предприниматель» расширился до 7 банков: кто присоединился — Finance.ua

В «Дія» сервис «э-Предприниматель» расширился до 7 банков: кто присоединился
Открыть счет ФЛП теперь можно еще в двух банках-партнерах услуги «э-Предприниматель» в «Дія» — Ощадбанке и абанке.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
Сервис позволяет быстро оформить бизнес онлайн: при регистрации ФЛП можно сразу выбрать банк, в котором откроется счет для предпринимательской деятельности.
Помимо Ощадбанка и абанка услугу поддерживают ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Укргазбанк и Райффайзен Банк.
Как открыть счет ФЛП через «Дія»:
- Войдите в кабинет на портале «Дія».
- Перейдите к услуге «э-Предприниматель».
- Выберите опцию «Открытие банковского счета».
- Найдите свой банк в списке доступных.
- Заполните анкету и подпишите документы с помощью «Дія.Підпис» или другого КЭП.
Услуга «э-Предприниматель» помогает решить до 15 вопросов для запуска и развития бизнеса: от регистрации кассового аппарата и перехода на упрощенную систему налогообложения до найма работников.
Напомним, в комплексном сервисе «э-Предприниматель» доступны следующие услуги:
- зарегистрировать ФЛП или изменить данные о нем;
- зарегистрировать ООО на основании модельного устава или перевести действующий ООО на модельный устав;
- перейти на упрощенную систему налогообложения или стать плательщиком налога на добавленную стоимость;
- открыть банковский счет;
- подать вакансии в Центр занятости;
- задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по вопросам пожарной безопасности;
- задекларировать соответствие материально-технической базы законодательству по охране труда;
- зарегистрировать мощности операторов рынка пищевых продуктов;
- зарегистрировать РРО;
- зарегистрировать ПРРО;
- подать уведомление о принятии работника на работу;
- подать уведомление об использовании единого счета;
- подать уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
