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Премьер рассказал о тарифах на коммуналку в новом отопительном сезоне

Премьер рассказал о тарифах на коммуналку в новом отопительном сезоне

Украинцы в следующем отопительном сезоне могут меньше заплатить за коммунальные услуги.

Об этом рассказал в эфире канала “Украина 24” премьер-министр Денис Шмыгаль.

В новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом нет жестких требований по конкретным вещам, в частности, по повышению коммунальных тарифов в Украине.

Как оплатить коммунальные услуги в Приват24

“Есть прописанные дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине – антикоррупционные вещи, взвешенная денежная и бюджетная политика. Относительно каких-то изменений цен и тарифов – это тоже не прописано. Оно и не может быть прописано, это внутреннее дело Украины”, – сказал он.

О ценах на электричество, газ и отопление.

“В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны переплачивать за отопление, если в тарифах заложено 6500 грн за газ? Здесь возникает вопрос в том, чтобы мы ставили справедливую цену. Если цена падает, то она должна падать и для населения в том числе и в тарифе на отопление”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что украинцев, проживающих в домах с централизованным водоснабжением, ждет очередной неприятный сюрприз. Тарифы на холодную воду будут существенно повышены. Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг. Долги за воду начнут взимать коллекторы.
  • Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине снизить цену на газ для населения.
  • “Нафтогаз Украины” намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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