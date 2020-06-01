Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения - Минфин

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине снизить цену на газ для населения.
Об этом он сказал 4 июня в эфире программы “Право на власть”, передает пресс-служба Минфина.
“Кредит от МВФ не только положительно скажется на экономике государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев”, – сказал Марченко.
Также, по его словам, сейчас есть все основания полагать, что Украина прошла сложный кризисный этап в экономике.
“Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена – 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена”, – рассказал Марченко.
Напомним, ранее Finance.ua передавал заявление Минфина о том, что полученный транш от Международного валютного фонда прежде всего покроет дефицит госбюджета.
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