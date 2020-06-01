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Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения - Минфин

Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения - Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине снизить цену на газ для населения.

Об этом он сказал 4 июня в эфире программы “Право на власть”, передает пресс-служба Минфина.

“Кредит от МВФ не только положительно скажется на экономике государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев”, – сказал Марченко.

Также, по его словам, сейчас есть все основания полагать, что Украина прошла сложный кризисный этап в экономике.

“Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена – 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена”, – рассказал Марченко.

Напомним, ранее Finance.ua передавал заявление Минфина о том, что полученный транш от Международного валютного фонда прежде всего покроет дефицит госбюджета.

Справка Finance.ua:

  • Бывший директор по интегрированному газовому бизнесу НАК “Нафтогаз” Андрей Фаворов спрогнозировал, что через 1,5-2 года стоимость газа на хабе TTF (Нидерланды) поднимется до $180.
  • По словам председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева, полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволят украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.
  • “Нафтогаз Украины” намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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