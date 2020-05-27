Тарифы на воду снова вырастут: когда и почему

Украинцев, проживающих в домах с централизованным водоснабжением, ждет очередной неприятный сюрприз: тарифы на холодную воду будут существенно повышены – такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Подорожать вода должна только с января 2021 года, но активно говорят об этом уже сейчас.

В Киеве тарифы собираются повысить на 19%. Если сегодня, по данным “Киевводоканала”, жители столицы платят 13,44 грн за подачу кубометра холодной воды и еще 9,55 грн/куб. м за ее отвод, итого 22,99 грн/куб. м, то с нового года за подачу воды придется платить 14,74 грн (+1,3 грн / куб. м, или на 10% больше), за водоотвод – 12,61 грн/куб. м (+3,06 грн/куб. м или на 32% больше). В итоге получается 27,35 грн/куб. м (+4,36 грн/куб. м, или на 19% больше).

Несмотря на аргументацию НКРЭКУ и водоканалов, что повышение тарифов экономически обосновано, экономисты и эксперты в сфере ЖКХ согласны с ними лишь частично.

Мнение экспертов. Исполнительный директор Ассоциации управляющих многоквартирных домов Андрей Никончук отметил, что сейчас тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на холодную воду, повышаются с завидной регулярностью, а НКРЭКУ “штампует” их утверждение согласно заявкам поставщиков услуг.

“Так будет до тех пор, пока НКРЭКУ или кто-то другой не разработает и не утвердит формулу автоматической индексации тарифов в зависимости, например, от роста минимальной зарплаты и других объективных факторов, – рассказал Андрей Никончук. – Эта формула должна включать две составляющие. Первая составляющая – индикативная, в нее входят объективные показатели: повышение зарплат, подорожание энергоносителей, расходных материалов для ремонта и модернизации” – уточнил он.

“Вторая составляющая должна учитывать местные условия, насколько объективны “хотелки” поставщиков услуг. Например, в одном регионе достаточно просверлить скважину и качать воду, в другом регионе ее надо подавать за десятки, а порой и за сотни километров, тянуть трубы, строить подкачивающие станции. Сейчас водоканалы просто уведомляют НКРЭКУ, что планируют увеличить тарифы с такой-то даты и по таким-то причинам. Никто не проводит серьезного анализа их расчетов, прежде всего это касается эксплуатационных расходов, каковы они на самом деле. Поэтому резюмирую: повышать тарифы надо, но следует сравнить с реальными затратами” – резуюмировал эксперт.

С Андреем Никончуком согласен и экс-министр ЖКХ, а ныне народный депутат Алексей Кучеренко. По его мнению, сейчас НКРЭКУ не так принципиально, как раньше, контролирует расчеты, которые подаются водоканалами на утверждение.

“Нет государственного контроля за монополистами. Я, например, изучил экономические обоснования нескольких водоканалов, исходя из которых холодная вода должна дорожать, – рассказал Алексей Кучеренко. – Причины одинаковы: рост зарплаты персонала, химических реагентов – в одном случае они якобы подорожали на 180% и так далее. Нигде не заложено значительное увеличение инвестиционной составляющей, то есть затраты на замену старых труб, закупку и установку более экономичных насосов, что в будущем может уменьшить потери воды, снизит потребление электроэнергии. Тогда и тарифы можно будет не повышать. То есть исповедуется принцип: воспользоваться ситуацией, получить больше и проесть. Отмечу: рост тарифов ускорился за последние 5-6 лет”.