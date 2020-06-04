Долги за воду начнут взимать коллекторы

Тарифы на воду значительно вырастут, а долги за ее поставки в столице будут взимать коллекторы, которые заработают вскоре.

“Теперь договор и закон предусматривают, что могут ограничивать или совсем отключать от водоснабжения, водоотведения и других услуг”, – говорит директор аналитического центра “Институт города” Александр Сергиенко в “Сниданке с 1+1”.

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Кроме того, в столице взимать долги вообще начнут коллекторы.

“Общество вынуждено обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы”, – говорится в сообщении “Киевводоканала”.

Киевводоканал в ответ на официальный запрос “Сниданка” подтвердил, что совсем скоро начнет сотрудничать с профессиональными возвращателями долгов. Ведь население должно организации немаленькую сумму.

“По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность населения города перед обществом за потребленные услуги централизованного снабжения и отведения воды составляет 566 миллионов 180 тысяч гривен”, – отмечается в ответе.

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